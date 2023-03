DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO/ Video streaming tv: Scariolo vs Repesa, che show!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: GLI INCROCI

Naturalmente la diretta di Virtus Bologna Pesaro porta in dote quegli incroci di cui avevamo già parlato in precedenza, anche se solo accennandoli. Jasmin Repesa non ha mai affrontato la Virtus Bologna in una finale scudetto, le sue quattro consecutive hanno coinciso con un calo delle V nere che poi, quando ci sono tornate nel 2007, non hanno più trovato il coach croato come avversario perché nel frattempo Repesa si era trasferito alla Virtus Roma. Tuttavia è chiaro che Repesa in quei quattro anni sia stato il principale “nemico” della Virtus Bologna, come allenatore della Fortitudo.

Jonathan Majors: arrestato per aggressione e molestie/ L'attore di Creed rilasciato

Inoltre è stato lui a far debuttare un giovanissimo Marco Belinelli che arrivava dal vivaio della grande avversaria, e che oggi è tornato alla Virtus Bologna. Dall’altra parte, Sergio Scariolo: nel 1988 Pesaro ha vinto il primo dei due scudetti nella sua storia e il coach era lui, giovanissimo (non aveva ancora compiuto 30 anni) che ha così lanciato una carriera che poi nel 1993 lo avrebbe portato alla Fortitudo Bologna, facendo arrivare l’Aquila alla prima finale scudetto della storia persa purtroppo contro Milano. Da lì l’addio, ma Scariolo e Repesa questa sera si ritrovano come avversari e naturalmente il loro incrocio, così come le motivazioni singole, non può passare in secondo piano nei temi che animano la diretta di Virtus Bologna Pesaro. (agg. di Claudio Franceschini)

Gabriella Labate "Mio fratello Roberto morto e la malattia…"/ "Raf mi è stato vicino"

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pesaro non è una di quelle che per la 23^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

Barbara D'Urso, video sorpresa a Gabriella Labate/ "Non potevo dire no a Mara Venier"

VIRTUS BOLOGNA PESARO: UN BIG MATCH!

Virtus Bologna Pesaro, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Valerio Grigoni e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 19:00 di domenica 26 marzo: per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 possiamo quasi parlare di un derby, ma a dire il vero questa sfida è scintillante al netto della vicinanza geografica. Ammantata di storia, rappresenta anche la prima possibilità per la Virtus Bologna di allungare o comunque confermare il primo posto solitario in classifica, dopo il grande colpo del Mediolanum Forum con cui è stata battuta l’Olimpia Milano.

Per Pesaro invece la sfida della Segafredo Arena è una sorta di esame di maturità: dopo un periodo complicato, con in mezzo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, la Vuelle potrebbe aver ripreso la marcia verso la conferma della sua qualificazione ai playoff, la vittoria-rivincita su Brescia ha rilanciato la squadra di Jasmin Repesa che però sa di dover lottare fino all’ultimo per garantirsi la post season. Staremo dunque a vedere quello che succederà nell’affascinante diretta di Virtus Bologna Pesaro, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali della serata alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Non possiamo che attendere con grande trepidazione la diretta di Virtus Bologna Pesaro: i temi di interesse per la serata della Segafredo Arena ci sono tutti, dall’incrocio tra i due coach che “sentono” in modo particolare – sia pure per motivi differenti – questa sfida al fatto che Virtus Bologna e Pesaro possono essere accomunate dal fatto di essere società che hanno scritto la storia del nostro basket soprattutto sul finire del XX secolo, che poi hanno avuto momenti di difficoltà dovendo anche abbandonare la Serie A1 ma adesso stanno cercando di tornare sulla breccia come era un tempo.

Per la Virtus Bologna il processo è già arrivato a mettere in bacheca scudetto, Eurocup, Coppa Italia e Supercoppa e a tornare in Eurolega, e dunque ora si tratta di confermarlo e di tornare realmente competitivi in ambito internazionale, con questa stagione che ha fatto da trampolino di lancio; per Pesaro invece il percorso partito nel 2020 ha condotto ai playoff che mancavano da tanto tempo ma anche a una finale di Coppa Italia, qualcosa di impensabile pensando alle stagioni recenti: adesso la Vuelle si deve confermare esattamente come le V nere, e anche in questo caso sarà tutt’altro che semplice…











© RIPRODUZIONE RISERVATA