Diretta Virtus Bologna San Lorenzo/ Streaming video: Coppa Intercontinentale basket

Virtus Bologna San Lorenzo, in diretta dalla Santiago Martín Arena di San Cristóbal de La Laguna a Tenerife (Spagna), si gioca alle ore 19.30 italiane (le 18.30 locali) di questa sera, venerdì 7 febbraio, come prima semifinale della Coppa Intercontinentale di basket 2020. La competizione è tornata a disputarsi in modo abbastanza regolare negli ultimi anni e per l’Europa partecipa la squadra detentrice della Champions League FIBA, cioè la nostra Virtus Bologna, opposta ai campioni sudamericani, gli argentini del San Lorenzo de Almagro. Dunque questo torneo quadrangolare comincerà proprio con Virtus Bologna San Lorenzo, sulla carta la sfida più prestigiosa fra le due squadre campioni continentali – anche se per l’Europa pesa naturalmente la scissione dell’Eurolega. Nell’altra semifinale avremo invece i padroni di casa del Tenerife (tra l’altro finalisti sconfitti dalla Virtus nella scorsa Champions League) contro i Rio Grande Valley Vipers campioni della NBA Development League, inviati a rappresentare il basket a stelle e strisce.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SAN LORENZO: IL CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna San Lorenzo segna dunque per la Virtus una parentesi dagli impegni “normali” in campionato e in Eurocup. La Coppa Intercontinentale offre l’occasione di mettere in bacheca un trofeo che sarebbe di enorme prestigio, anche se di livello tecnico non altrettanto grande a causa dell’assenza delle squadre di Eurolega e NBA. Sarà una sorta di tuffo nel passato e anche l’occasione per vincere un trofeo che manca nella bacheca della Virtus Bologna, ma che il basket italiano ha conquistato per ben sette volte in passato. Per coach Sasha Djordjevic e per i suoi ragazzi, saldamente al primo posto in campionato, si comincia con il confronto con il San Lorenzo de Almagro vincitore delle ultime due edizioni della FIBA Americas League, tecnicamente la Coppa dei Campioni di tutto il continente americano, di fatto principale torneo internazionale dell’America Latina, considerata l’ovvia assenza delle squadre NBA. Una squadra dunque di buon livello per una sfida comunque difficile da inquadrare: che cosa potrà succedere?



