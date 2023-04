DIRETTA/ Virtus Bologna Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati alla diretta di Virtus Bologna Sassari. Anche la seconda partita stagionale tra le due squadre è stata vinta dalla Segafredo: esattamente un mese dopo la finale di Supercoppa, la Virtus Bologna si è imposta al PalaSerradimigni e praticamente con un punteggio curiosamente identico (69-74). Milos Teodosic e Tornike Shengelia erano ancora assenti; erano invece tornati Mouhammadou Jaiteh, che aveva avuto una prova da 10 punti e 5 rimbalzi, e Daniel Hackett che aveva chiuso con 2 punti, 4 rimbalzi e 5 assist ma anche 4 palle perse. Il miglior realizzatore della Virtus Bologna era stato Isaia Cordinier, autore di 15 punti.

Per Sassari Ousmane Diop aveva messo 16 punti conditi da 8 rimbalzi, con una prova da 6/8 al tiro; 12 a testa per Chinanu Onuaku e Jamal Jones, male Gerald Robinson che aveva messo a referto 4 punti, 4 assist e 4 palle perse tirando con un misero 2/11 dal campo. Adesso siamo davvero pronti a scoprire come andrà il terzo episodio tra due squadre che rivedremo protagoniste nei playoff di Serie A1: tocca davvero metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet della Segafredo Arena, finalmente qui è tutto pronto e quindi la palla a due di Virtus Bologna Sassari può davvero alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Sassari sarà tramessa su Nove, canale che fa parte del pacchetto del digitale terrestre e di conseguenza fornirà questo match della 28^ giornata in chiaro per tutti gli appassionati. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA SASSARI: GRANDE SHOW!

Virtus Bologna Sassari, che si gioca in diretta alla Segafredo Arena, prende il via alle ore 18:00 di domenica 23 aprile ed è valida per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Siamo nella terzultima giornata della regular season: una sfida scintillante tra due squadre che andranno ai playoff e potrebbero anche incrociarsi lungo la strada. La Virtus Bologna, già campione d’Italia nel 2021 e finalista lo scorso anno, punta chiaramente con decisione allo scudetto dopo aver già vinto la Supercoppa, qualche scivolone anche inatteso fa parte del percorso e non deve destare troppe preoccupazioni.

Sassari ha saputo girare la sua stagione nel girone di ritorno, riuscendo a rimontare una situazione che sembrava davvero preoccupante: di fatto dalla zona retrocessione – o quasi – la Dinamo ha saputo prendersi una posizione che potrebbe garantirle il fattore campo nel primo turno dei playoff, anche se il recente ko di Brindisi è stato pesante e ha fatto pensare che ci siano ancora delle cose da sistemare. Aspettando allora che la diretta di Virtus Bologna Sassari prenda il via, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che emergeranno dalla serata della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Sassari ci propone il grande ex Piero Bucchi che ancora una volta torna nella sua Bologna, ma poi anche una sfida che in epoca recente ha rappresentato tra le cose migliori del nostro basket: sarebbe potuta nascere una straordinaria rivalità tra le V nere guidate dall’enorme talento di Milos Teodosic e il Banco di Sardegna allenato da Gianmarco Pozzecco che qualcosa come playmaker ha fatto, ma poi le strade di Sassari e della Mosca Atomica si sono separate e la realtà ha raccontato qualcosa di diverso, anche se la Dinamo è comunque rimasta sulla breccia.

Naturalmente però la Virtus Bologna ha fatto i passi più ampi, tornando una corazzata vera e propria: il fatto di aver mancato i playoff di Eurolega non deve spaventare o preoccupare, certamente adesso inizierà la battagla extra campo per tornarci (sarà molto importante farlo, chiaramente) ma intanto la Segafredo si concentra sul parquet perché una società come questa deve sempre puntare a vincere, almeno in campo nazionale, ogni competizione cui partecipa. Lo ha fatto in Supercoppa, non in Coppa Italia dove comunque è arrivata in finale: ora vedremo cosa succederà in campionato…











