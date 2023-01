DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA/ Video streaming tv: parla Sergio Scariolo

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: PARLA SCARIOLO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Virtus Bologna Stella Rossa, ci sembra interessante rileggere le dichiarazioni in conferenza stampa post partita di coach Sergio Scariolo al termine della sconfitta della sua Virtus Segafredo Bologna venerdì scorso, sul campo del Bayern Monaco nella precedente giornata di Eurolega: “Congratulazioni al Bayern che ha avuto subito la testa nella partita e ha meritato. Noi ci abbiamo provato se non altro e penso che i tifosi arrivati fin qui possano essere orgogliosi del fatto che ogni volta che subivamo un parziale e andavamo sotto provavamo a rispondere.

Loro hanno dominato a rimbalzo, soprattutto quelli lontani dal ferro: abbiamo concesso seconde e terze occasioni che soprattutto in trasferta non si possono concedere”. Scariolo ha poi citato alcuni singoli, rivolgendo però lo sguardo anche al futuro e quindi alla partita che ci attende oggi: “Loro hanno ottimi giocatori che hanno aggiunto, come Seeley che è un giocatore di esperienza che è stato fondamentale nei momenti importanti della gara, Winston e Rubit hanno dominato la gara e noi non siamo riusciti a trovare una contromisura: in difesa non siamo stati all’altezza. Fra quattro giorni ci aspetta una nuova partita di Eurolega e dobbiamo farci trovare pronti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Stella Rossa viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Virtus Bologna Stella Rossa senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: INCROCIO COMPLESSO!

Virtus Bologna Stella Rossa, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo bolognese, si gioca con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023, per la ventiduesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il quinto turno del girone di ritorno. Si tratterà di una sfida delicatissima, perché al momento la Virtus Segafredo Bologna e la Stella Rossa Belgrado sono entrambe fuori dalla zona playoff e di conseguenza ogni partita può segnare un rilancio delle ambizioni in caso di successo, oppure rendere tutto ancora più complicato, per chi dovesse perdere stasera. Per quanto riguarda la Virtus Bologna, i numeri per la precisione ci parlano di nove vittorie e dodici sconfitte, neppure così male considerando la lunghissima assenza della V Nera dal massimo palcoscenico europeo, ma insufficiente per andare avanti.

La diretta di Virtus Bologna Stella Rossa proporrà dunque come obiettivo immediato l’aggancio agli ospiti serbi, che viaggiano in questa Eurolega al ritmo di dieci vittorie e undici sconfitte. Per loro dunque invece lo scopo della trasferta in terra emiliana sarà quello di toccare il 50% di vittorie e mettere un paio di successi di margine nei confronti degli avversari di giornata, mentre gli uomini di coach Sergio Scariolo puntano naturalmente l’aggancio, che porterebbe la Virtus in doppia cifra di vittorie. Di certo, la posta in palio è molto alta: che cosa succederà dunque nella diretta di Virtus Bologna Stella Rossa?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già capito che la diretta di Virtus Bologna Stella Rossa avrà notevole importanza per il cammino in Eurolega degli uomini di coach Sergio Scariolo. Nel periodo natalizio la Virtus Bologna aveva dato segnali di ritorno ai grandi splendori del passato nell’anno del ritorno nella massima competizione europea, con il colpaccio a Barcellona e la netta vittoria contro il Fenerbahce, il sogno dei playoff tuttavia richiede una continuità ad altissimo livello che per gli emiliani non è facile raggiungere, come dimostrano gli alti e bassi nel triplo turno casalingo, che ha portato un solo successo a fronte di due sconfitte, diventate tre nelle ultime quattro con il ko di settimana scorsa in casa del Bayern Monaco.

Adesso si torna a Bologna e servirebbe naturalmente una vittoria contro una rivale alla portata, che è una sola vittoria davanti agli emiliani in classifica. Per la Stella Rossa c’è da risollevarsi dalla grande delusione patita nello scorso turno, perché a Belgrado non c’è niente di peggio di perdere per un solo punto il derby in casa propria contro il Partizan. Alti e bassi sono il tratto caratteristico anche per i serbi, capaci di serate epiche come il 92-68 rifilato al Monaco, per citare un successo recente, ma anche di passaggi a vuoto. Sono partite come questa che possono cambiare la storia, ecco perché invitiamo tutti a seguire con la massima attenzione la diretta di Virtus Bologna Stella Rossa…











