DIRETTA/ Virtus Bologna Tortona (risultato 47-36) streaming video tv: intervallo!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA (RISULTATO 47-36): FINE SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto, come previsto, Tortona reagisce con grande orgoglio ed aggredisce Bologna sul parquet di gioco, riuscendo ad accorciare di un punto lo svantaggio. Il parziale recita 18-19 in favore dei piemontesi, che iniziano meglio, ma poi subiscono il pronto ritorno della Virtus, che non resta a guardare e rimette subito sui binari giusti la gara.

Il punteggio totale, infatti, è 47-36, ovvero +11 per gli emiliani, che vanno all’intervallo con un risultato rassicurante, ma che non chiude assolutamente i giochi. Sarà importante e decisivo l’approccio delle due squadre nel terzo quarto. Da segnalare la solita meravigliosa prestazione del georgiano Shengelia.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA (RISULTATO 29-17): FINE PRIMO QUARTO

Alla Segafredo Arena, Bologna ospita Tortona in questa gara valida per la decima giornata di Serie A1 maschile di pallacanestro, dove i padroni di casa vorranno riscattare la sorprendente sconfitta sul campo di Brindisi, ultima in classifica, mentre i piemontesi proveranno a dare continuità all’ottima vittoria conquistata contro Trento.

Il primo quarto è un autentico dominio della Virtus, che fin dalle prime battute incrementa il proprio vantaggio ed occupa meglio il terreno di gioco. Il parziale recita 29-17, con i piemontesi che nel finale di frazione colleziona punti importanti per il futuro del match. Ci aspettiamo una reazione importante da parte della Bertram.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Virtus Bologna Tortona sta finalmente per farci compagnia. In casa Bertram sono stati giorni di rivoluzione: addio dolorosissimo quello di Mike Daum, che dopo due stagioni e mezza (quasi) lascia la squadra. Si è accasato all’Anadolu Efes, che ha pagato un buyout per fargli firmare un contratto annuale con opzione per un’altra stagione: Daum era uno degli elementi fondanti della Tortona di Marco Ramondino e la sua perdita non può certo essere indifferente, come già rivelato dal presidente che però ha anche sottolineato come la società abbia voluto assecondare il desiderio del giocatore di fare un salto di qualità nella sua carriera.

Senza Daum (in estate era invece rimasto senza contratto JP Macura) la Bertram si affida ora ad Amine Noua: francese nato nel 1997, ha vinto sette titoli con Villeurbanne tra cui tre volte il campionato transalpino, e ha una buona esperienza in Eurolega. Sulla carta non è uno scorer come Daum, ma è anche vero che nell’Asvel aveva compiti diversi da quelli che Ramondino potrebbe chiedergli a Tortona; vedremo allora perché la curiosità è soprattutto nello stabilire come Derthona Basket procederà senza Daum, diamo subito la parola al parquet della Segafredo Arena perché ci siamo davvero, la palla a due di Virtus Bologna Tortona sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona non è una delle tre che per questa decima giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA TORTONA: ENNESIMO INCROCIO!

Virtus Bologna Tortona è diretta dagli arbitri Michele Rossi, Valerio Grigioni e Daniele Valleriani: presso la Segafredo Arena si gioca alle ore 20:00 di domenica, per la decima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Torna una sfida che nelle ultime due stagioni è andata in scena parecchie volte: semifinali playoff e di Coppa Italia soprattutto, una rivalità che possiamo definire concreta con la Virtus Bologna che vuole riscattare la sorprendente sconfitta di Brindisi, un’occasione persa per allungare sulle rivali e confermare il primo posto solitario nella classifica del campionato.

Tortona ha iniziato con il freno a mano tirato la sua stagione, ma ha saputo riprendersi: domenica è arrivata la vittoria contro Trento in overtime, un bel modo per avvicinare ancor più le prime posizioni e confermare quanto fatto nell’ultimo biennio, adesso andare a vincere in casa delle V nere sarebbe un ottimo modo per alzare ancor più il livello. Aspettando che la diretta di Virtus Tortona Bologna prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali che potrebbero emergere dalla partita della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere la diretta di Virtus Bologna Tortona, che anche in questa stagione potrebbe rappresentare un incrocio da playoff: la Bertram infatti ha risalito la corrente rispetto alle prime settimane poco brillanti, confermando di essere una squadra con ambizioni e che in poco tempo ha costruito una reputazione di tutto rispetto, perché giocare due semifinali playoff nei primi due anni in Serie A1 non è certamente cosa da tutti, e adesso si tratta di provare innanzitutto a confermarsi e poi, eventualmente, di scalare anche l’ulteriore gradino per diventare realmente una contender scudetto.

La Virtus Bologna lo è già da tempo, è reduce da tre finali consecutive ed è tornata a mettere il tricolore sul petto; l’avvento di Luca Banchi in sostituzione di Sergio Scariolo potrebbe essere la tessera mancante nel mosaico, lo si sta vedendo soprattutto nella consapevolezza che la Segafredo ha ottenuto in Eurolega, nella quale sta viaggiando ad un passo che le consentirebbe di avere il fattore campo nei playoff. In campionato chiaramente si aspetta la primavera per capire quale sia lo stato dell’arte, intanto il principale obiettivo è la testa di serie numero 1 nel tabellone di Coppa Italia.











