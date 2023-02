Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video tv: sfida intrigante! (Coppa Italia)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: UNA GRANDE CLASSICA!

Virtus Bologna Venezia, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Beniamino Manuel Attard e Guido Giovannetti, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 16 febbraio: naturalmente siamo al Pala Alpitour di Torino, per i quarti di finale della Coppa Italia 2022-2023. La Final Eight di basket ci presenta una classica: una sfida scintillante tra due squadre che si potrebbero inserire tra le quattro corazzate della nostra pallacanestro, anche se in realtà i tempi sono cambiati e oggi la Reyer sta faticando a mantenere il livello che aveva raggiunto nel 2019 con il suo secondo scudetto in tre anni.

Per di più Venezia si presenta all’appuntamento con un nuovo allenatore: abbiamo parlato del clamoroso esonero di Walter De Raffaele dopo sette anni, al suo posto è arrivati Neven Spahija che, pronti via, ha subito ottenuto una brillante vittoria contro Pesaro, avversaria assolutamente ostica. La Virtus Bologna arriva alla Coppa Italia con la seconda testa di serie, in una stagione nella quale ha il primo obiettivo di centrare i playoff di Eurolega; da questo punto di vista ci sarà ancora lavoro da fare, ma intanto pensiamo alla diretta di Virtus Bologna Venezia…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta tv di Virtus Bologna Venezia sono quelle che riguardano ogni singola partita della Coppa Italia di basket: l’intero programma della Final Eight sarà infatti fornito da DMAX, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al numero 52 del digitale terrestre; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece la visione del match sarà in diretta streaming video, ricordando che da poco Eleven fa parte del pacchetto DAZN e dunque sarà fruibile dai suoi clienti. Possiamo poi dire che, come di consueto, sul sito www.legabasket.it – all’apposita sezione dedicata alla Coppa Italia – troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Virtus Bologna Venezia bisogna dire che questa partita è appunto un classico: entrambe le squadre sono abituate a giocare in Coppa Italia, la Reyer l’ha anche vinta in epoca recente quando a sorpresa si era inerpicata fino al titolo, dopo averne mancato l’assalto da prima testa di serie. Alla Virtus Bologna questo è ancora il trofeo che manca da quando la società delle V nere è tornata sulla breccia: ha giocato tantissime finali quando era una superpotenza del basket anche europeo, ma poi le cose sono cambiate e adesso si va a caccia dell’ennesimo titolo, dovendo però superare uno scoglio non indifferente.

Sarà una partita intrigante, giocata anche tra due compagini che possono sentire la fatica del doppio impegno: in Eurolega la Virtus Bologna ha disputato molte più gare rispetto a quanto Venezia ha fatto in Eurocup, ma anche l’intensità di questa competizione non è certo indifferente e la Reyer ha anche un roster meno attrezzato, almeno sulla carta. Staremo a vedere: ricordiamo che la vincente di questa sfida andrà poi a incrociare una tra Tortona e Trento che saranno in campo questa sera al PalaAlpitour, per la Segafredo potrebbe esserci nuovamente l’incrocio con la bestia nera Bertram ma Sergio Scariolo eventualmente ci penserà da domani…











