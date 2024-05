DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA/ Video streaming tv: ormai è una classica! (playoff A1, 11 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: ANCORA UNA VOLTA…

La diretta di Virtus Bologna Tortona ci presenta la sfida infinita: ci dobbiamo ripetere ma è questo il grande tema ricorrente della serie playoff. Per il terzo anno consecutivo Virtus Bologna e Tortona si affrontano nella post season: i precedenti del 2022 e 2023 erano stati semifinali e la Segafredo, decisamente superiore come organico, aveva avuto la meglio concedendo le briciole alla Bertram, uscita sconfitta per 3-0 in entrambi i casi. C’era invece stata una vittoria a testa nelle semifinali di Coppa Italia, perché la prima l’aveva sorprendentemente vinta Tortona volata in finale nell’anno da neopromossa; poi ovviamente abbiamo le partite di regular season, che sono sei.

Video/ Treviso Tortona (87-74) sintesi e highlights: ben 27 punti per Harrison (Lega A basket, 5 maggio 2024)

Il totale dice 14 incontri in tre stagioni, e adesso ne arriveranno come minimo altri tre; non possiamo davvero che parlare di una grande rivalità che si è animata da quando la società piemontese ha mosso i primi passi in Serie A1, adesso sarà interessante scoprire se Derthona Basket sarà anche in grado di superare l’ultimo ostacolo e cioè superare la Virtus Bologna in una serie dei playoff, sarà durissima ma attenzione a Walter De Raffaele… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Treviso Tortona (risultato finale 87-74): vittoria della NutriBullet! (Lega A, 5 maggio 2024)

COME SEGUIRE LA DIRETTA DI VIRTUS BOLOGNA TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà in chiaro la diretta tv di Virtus Bologna Tortona: gara-1 del primo turno playoff viene infatti trasmessa su DMAX, canale che trovate al numero 52 del digitale terrestre. Il servizio di diretta streaming video sarà come sempre affidato alla piattaforma DAZN che fornisce tutte le gare del campionato di basket Serie A1 a partire dalla già conclusa regular season, infine sul sito della Lega troverete tutte le informazioni utili da consultare liberamente, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Trento (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (basket A1, 5 maggio 2024)

ANCORA LORO!

Virtus Bologna Tortona, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Mark Bartoli e Martino Galasso, va in scena alle ore 20:45 di sabato 11 maggio ed è gara-1 del primo turno playoff: il campionato di basket Serie A1 2023-2024 ci propone per il terzo anno consecutivo questo incrocio nella post season, con la differenza che nelle prime due occasioni si era trattato di una semifinale mentre stavolta la sfida tra Segafredo e Bertram arriva subito, essendo che si sfidano prima e ottava della regular season.

Alla fine la Virtus Bologna è riuscita a vincere il campionato almeno nella sua prima parte: avrà il fattore campo anche nell’eventuale finale e questo è un dato che potrebbe contare, prima però bisognerà eliminare una Tortona che ha dimostrato di saper crescere e ha in panchina una vecchia volpe come Walter De Raffaele, già vincitore di due scudetti. Vedremo, la diretta di Virtus Bologna Tortona è solo il primo appuntamento con una serie che tira dalla parte delle V nere ma che alla fine dei conti, per quanto ci dirà il parquet, potrebbe essere più equilibrata di quanto si pensi.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: UNA SFIDA INFINITA

Presentare la diretta di Virtus Bologna Tortona non è semplice: le due squadre certamente sono diverse per come sono state composte e per gli obiettivi. La Segafredo punta a vincere tutto, è arrivata a giocarsi l’ingresso nei playoff di Eurolega ma per buona parte della stagione è rimasta nelle prime tre della classifica, dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa punta in maniera più che concreta lo scudetto e la sensazione forte è che con Luca Banchi, come del resto dice anche qualche giocatore, siano cambiate parecchie cose sul piano di voglia e approccio alle partite.

Tortona ci proverà: nelle ultime due stagioni ha incassato uno 0-6 nei playoff contro la Virtus Bologna ma in gara secca ha già battuto questa avversaria, soprattutto nella semifinale di Coppa Italia di due anni fa. L’avvento di De Raffaele al posto di Marco Ramondino e qualche aggiustamento al roster hanno dato nuovo vigore a una squadra che forse aveva davvero il bisogno di voltare pagina rispetto al passato, il campo poi ci dirà se la Bertram riuscirà davvero a giocarsela contro la testa di serie numero 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA