Diretta Virtus Bologna Ulm/ Streaming video tv: V nere favoritissime (Eurocup)

Virtus Bologna Ulm si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 6 novembre: al PalaDozza siamo arrivati alla sesta giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2019-2020, dunque all’inizio del girone di ritorno. La Segafredo vola: con quattro vittorie e una sola sconfitta occupa il primo posto nel girone insieme al Promitheas (unica squadra che è riuscita a batterla in stagione) e ormai ha le mani sul prossimo turno del torneo. Una stagione fino a questo momento fantastica quella delle V nere, che in campionato non conoscono limiti: con la vittoria straripante ai danni di Reggio Emilia si sono confermate a punteggio pieno, e adesso bisogna seriamente considerarle una candidata per lo scudetto tra le più autorevoli. In più Sasha Djordjevic punta a prendersi un altro titolo continentale; aspettiamo allora la diretta di Virtus Bologna Ulm e intanto valutiamo alcuni dei temi principali legati alla partita di Eurocup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Virtus Bologna Ulm non dovrebbe essere disponibile sui canali del nostro Paese: la partita di Eurocup sarà dunque trasmessa soltanto dalla piattaforma Eurosport Player, che la fornirà a tutti i suoi abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, dunque mediante l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ULM: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Ulm rappresenta una partita tra due squadre che in Eurocup hanno avuto rendimento opposto: il Ratiopharm Ulm infatti è riuscito a vincere una sola partita. Lo ha fatto però la scorsa settimana, imponendosi in casa contro il Maccabi Rishon; nelle altre sfide però ha perso quasi sempre nettamente, se escludiamo la battaglia ingaggiata con il Promitheas che è passato alla Ratiopharm Arena per soli 3 punti. La Virtus come detto è uno splendido ritorno sulla scena: nelle ultime due stagioni era partita bene per poi mancare l’accesso ai playoff, ma mai come quest’anno era stata in grado di dominare i suoi avversari. I dati ci dicono di 11 vittorie e una sola sconfitta contando entrambe le competizioni: adesso davvero Sasha Djordjevic non si pone limiti, perchè sapeva di avere a disposizione un roster di grandi livello ma forse nemmeno lui si aspettava che l’amalgama sarebbe stato questo. Ovviamente una parte delle fortune della Segafredo è legata alle condizioni di Milos Teodosic, che negli ultimi anni ha sofferto a causa della fascite plantare: se il playmaker serbo reggerà a lungo, anche Bologna potrà togliersi enormi soddisfazioni e magari replicare il successo ottenuto in Champions League, alzando notevolmente l’asticella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA