Diretta Virtus Bologna Valencia/ Streaming video tv: match non semplice! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: SEGAFREDO IN SPAGNA!

Virtus Bologna Valencia si gioca in diretta al PalaDozza, alle ore 20:30 di giovedì 17 novembre: la partita è valida per la 8^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, ed è uno snodo che possiamo definire importante per la Segafredo. La bella vittoria al Mediolanum Forum ha avvicinato la squadra di Sergio Scariolo al 50% di vittorie nel torneo: vincendo anche questa sera si arriverebbe a un record di 4-4 e verrebbe operato l’aggancio ai danni degli spagnoli, cosa certamente non indifferente visto che nella lotta ai playoff bisogna necessariamente tenere conto di qualunque successo si possa racimolare lungo la strada.

La Virtus Bologna non ha approcciato benissimo l’Eurolega, ma poi ha dimostrato di poter imparare dai suoi errori: non è un caso che di recente siano arrivate le vittorie esterne contro Real Madrid e appunto Milano, per riprendere la marcia e lasciar intendere di potersi veramente giocare la Top 8. La diretta di Virtus Bologna Valencia va tutt’altro che sottovalutata; scopriremo perché nella consueta analisi che adesso faremo prima che il match del PalaDozza si giochi, poi sarà il momento di viverne la palla a due con la speranza che i ragazzi di Scariolo possano prendersi una vittoria che darebbe anche tanto morale al gruppo.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Valencia viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili sul decoder di Sky e naturalmente si tratta di un appuntamento riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno usufruire del servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: RISULTATI E CONTESTO

Approcciandoci alla diretta di Virtus Bologna Valencia abbiamo detto che il match di Eurolega non va sottovalutato: è realmente così, perché gli spagnoli allo stesso modo della Segafredo sono partiti male (0-2) ma poi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite giocate. Scorrendo poi il nome delle squadre battute, si legge altro: vittorie esterne contro Anadolu Efes e Olympiacos, successo casalingo contro il Monaco che fino a quel momento guidava la classifica insieme al Fenerbahçe. Insomma, Valencia è una squadra che sta trovando ritmo e che, rispetto alla Virtus Bologna, come gruppo è anche abituata a giocare in Eurolega, e di questo Sergio Scariolo dovrà tenere conto.

In più, particolare che potrebbe non essere indifferente, il fatto che il derby del Mediolanum Forum sia stato anticipato a mercoledì scorso ha fatto sì che i nazionali potessero partecipare alle qualificazioni Mondiali; alcuni elementi delle V nere hanno risposto alla convocazione di Gianmarco Pozzecco e Tornike Shengelia, rientrato dall’infortunio, ha giocato proprio contro gli azzurri lunedì. Il fattore stanchezza potrebbe contare; lo scopriremo tra poco, perché la diretta di Virtus Bologna Valencia è quasi imminente e dunque non ci resta che affidarci al parquet del PalaDozza per scoprire come andranno le cose…











