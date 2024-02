DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA/ Video streaming tv: sarà il quarto incrocio in Eurolega (29 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Bologna Valencia ci presenta appena tre precedenti: naturalmente stiamo parlando di partite andate in scena nelle ultime due stagioni, in precedenza il Valencia ha giocato l’Eurolega ma sono stati più gli anni in cui la Virtus Bologna e gli spagnoli sono stati assenti, in epoca recente. Il bilancio comunque è abbastanza chiaro: il Valencia ha vinto due volte contro un solo successo della Segafredo, fino a questo momento si sono registrate solo vittorie casalinghe e ovviamente la speranza per questa sera è che il trend resti tale, perché significherebbe che le V nere porterebbero a casa un successo importante.

L’unica partita che fino a oggi è stata disputata in casa della Virtus Bologna si è risolta in un dominio per quella che all’epoca era la squadra allenata da Sergio Scariolo: nel novembre 2022 era finita 89-59 con la Virtus Bologna che aveva avuto un clamoroso primo quarto da 24-8, sul quale ovviamente aveva costruito la sua fuga. Jordan Mickey era risultato MVP di serata con 16 punti, 6 rimbalzi e 6/9 dal campo; doppia cifra anche per Isaia Cordinier e Iffe Lundberg (entrambi 14), c’erano stati 9 punti di Nico Mannion con 3/3 al tiro mentre Milos Teodosic aveva fatto registrare 0 punti, 0/4 dall’arco, 5 rimbalzi e 6 assist per una partita anomala, nella quale Marco Belinelli era a referto ma solo per onor di firma, e infatti non aveva giocato. (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA VALENCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Virtus Bologna Valencia sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: SI RIPARTE IN EUROLEGA!

Virtus Bologna Valencia si gioca in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di giovedì 29 febbraio 2024: la partita è valida per la 27^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. Si ritorna in campo per questa competizione, dopo la sosta dovuta alle coppe nazionali e alle qualificazioni agli Europei; la Virtus Bologna ha perso in casa contro il Monaco nel suo ultimo impegno ed è stata agganciata dai francesi e dal Panathinaikos, ma conserva comunque un posto utile per qualificarsi direttamente al playoff senza passare dal play in, tuttavia con una classifica che adesso si sta facendo davvero corta.

Il Valencia ha tre vittorie in meno ed è nono, di conseguenza per gli spagnoli diventa fondamentale andare a prendersi una vittoria che accorci un po’ questo margine per evitare lo spareggio, senza contare che questa squadra rischia anche di chiudere la sua avventura europea in regular season; all’andata aveva vinto Valencia dunque attenzione anche alla differenza canestri, per ora noi ci limitiamo ad aspettare che la diretta di Valencia Virtus Bologna prenda il via e nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VALENCIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Virtus Bologna Valencia dobbiamo dire che la squadra di Luca Banchi sta attraversando un periodo di flessione: ha perso tre delle ultime quattro partite battendo solo il Partizan, come già detto rimane al terzo posto soprattutto in virtù di quanto è riuscita a costruire nel girone di andata ma lo stesso coach aveva già evidenziato i problemi nel preparare partite tanto ravvicinate, cosa che probabilmente ha causato il flop in Coppa Italia a favore di una Reggio Emilia meno profonda e talentuosa ma più pronta dal punto di vista della condizione.

Adesso la Virtus Bologna deve reggere: mancano otto giornate al termine della regular season di Eurolega, i margini sono davvero ristretti (la nona ha una sola gara di distanza dalla Segafredo) e sarebbe davvero un peccato se una squadra rimasta a lungo in seconda posizione dovesse essere costretta a giocare il play in. Almeno quello appare al momento garantito, ma naturalmente Banchi e i suoi ragazzi vogliono di più e allora la diretta di Virtus Bologna Valencia è una partita con la quale ripartire alla grande, vedremo cosa ci dirà il parquet della Segafredo Arena.











