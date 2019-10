Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video tv: grande posticipo (basket Serie A)

Virtus Bologna Venezia, diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Alessandro Martolini e Alessandro Perciavalle, si gioca al PalaDozza di Bologna alle ore 21.00 di questa sera, domenica 6 ottobre 2019, come posticipo serale valido per la terza giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Virtus Bologna Venezia sarà dunque una partita che metterà di fronte due big del nostro campionato, la Reyer che porta cucito sul petto lo scudetto e la Virtus che è detentrice della Champions League, per quanto la competizione europea non sia così significativa nella pallacanestro. Di certo entrambe le formazioni sono giustamente ambiziose e il confronto sarà dunque interessante, anche se arriva solo alla terza giornata: fin qui due vittorie su due per la Virtus Bologna, una vittoria e una sconfitta invece per Venezia, per quanto possano dire le statistiche a inizio ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Venezia, che è la partita trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale 57) per questa terza giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video (che per questo match sarà comunque naturalmente garantita anche da Rai Play). Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Venezia, ecco che possiamo osservare come finora la Virtus abbia fatto tutto per bene nel nuovo campionato, grazie al successo casalingo per 74-67 contro l’altra Virtus (naturalmente Roma) al PalaDozza nel primo turno, seguito dal colpaccio firmato sul campo di Pistoia con il punteggio di 78-88. Adesso però arriva un confronto davvero di altissimo livello, con i campioni d’Italia di Venezia, vincitori di due degli ultimi tre scudetti. La Reyer a dire il vero finora non ha convinto del tutto: sofferto successo casalingo (78-73) nel derby del Nord-Est con Trieste, poi sconfitta per 89-82 curiosamente contro la Fortitudo proprio al PalaDozza, dove dunque Venezia gioca per la seconda domenica consecutiva. Il calendario ci regala questo intreccio decisamente curioso, il bis andrà meglio per i campioni d’Italia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA