Diretta Virtus Francavilla Catanzaro/ Streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

Virtus Francavilla Catanzaro, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Giovanni Paolo II, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C. Con l‘ultimo 0-2 inflitto alla Ternana i pugliesi hanno fatto registrare un acuto importante, terza vittoria nelle ultime 5 partite di campionato disputate in una serie che ha visto sconfitta anche la capolista Reggina. La Virtus Francavilla ha agganciato la zona play off nel girone C, al momento dividendo a quota 34 punti il decimo posto in classifica con la Paganese. A 8 punti di distanza, al sesto posto, c’è il Catanzaro che dopo 3 vittorie consecutive ha pareggiato 1-1 in casa contro la Casertana, in una partita messa in salita da un gol a freddo subito su punizione e poi raddrizzata da un colpo di testa di Tulli. I play off sono ormai un 0biettivo concreto per i calabresi che vedono al momento il Potenza quinto lontano 4 lunghezze.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Catanzaro non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Virtus Francavilla Catanzaro, sabato 22 febbraio 2020 presso lo stadio Giovanni Paolo II, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C. La Virtus Francavilla allenata da Trocini dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Poluzzi, Caporale, Marino, Delvino; Albertini, Di Cosmo, Zenuni, Risolo, Sparandeo; Marozzi, Vazquez. Il Catanzaro guidato in panchina da Auteri si sarà chiamato a rispondere con un 3-4-3 così disposto sul rettangolo verde: Bleve, Celiento, Atanasov, Nicoletti; Corapi, Casoli, De Risio, Contessa; Carlini, Di Piazza, Tullí.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Virtus Francavilla e Catanzaro, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.50, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.60 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 6.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.65.



