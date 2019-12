Diretta Virtus Francavilla Cavese/ Streaming video tv: campani corsari ? (Serie C)

Virtus Francavilla Cavese, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15,00, presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Ancora avanti di 2 lunghezze rispetto alla zona play out, la Virtus Francavilla sta attraversando un momento difficile ed è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, subite in casa contro il Potenza e in trasferta contro il Monopoli. Un trend negativo che ha portato i pugliesi ad essere sorpassati in classifica proprio dalla Cavese, che invece nelle ultime settimane ha decisamente invertito il proprio trend. Dopo due vittorie consecutive, ottenute peraltro contro avversari di buona caratura come la Viterbese e il Monopoli, i metelliani hanno pareggiato in casa contro il Bisceglie, ottenendo il quarto risultato utile consecutivo e portandosi a +4 dalla zona play out. Proprio dalla trasferta sul campo del Bisceglie la Virtus Francavilla non riesce a cogliere i tre punti in campionato: era il 27 ottobre scorso, da allora 3 pareggi e 2 sconfitte per i pugliesi. La Cavese in trasferta ha vinto 2 delle ultime 5 partite disputate.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Cavese, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Virtus Francavilla Cavese, domenica 8 dicembre 2019 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Virtus Francavilla allenata da Bruno Trocini sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Costa; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Gigliotti, Nunzella; Vazquez, Perez. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Sottoriva, Poluzzi; Marino, Sparandeo; Di Cosmo, Bovo; Puntoriere, Marozzi. Risponderà la Cavese guidata in panchina da Salvatore Campilongo con un 4-4-1-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Kucich; Polito, Rocchi, Favasuli, Nunziante; Spaltro, Castagna, Matera, Russotto; Sainz Maza; Germinale. Questi i calciatori disponibili in panchina: Bisogno, Nunziata, D’Ignazio, Di Roberto, De Rosa, Addessi, Galfano, Marzorati, Guadagno, Bulevardi, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.10, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.00, mentre il successo in trasferta viene quotato 3.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.05, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA