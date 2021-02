Diretta Virtus Francavilla Monopoli/ Streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI: DERBY AFFASCINANTE!

Virtus Francavilla Monopoli, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, si gioca allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C ed è un derby pugliese sicuramente stuzzicante anche per motivi di classifica. Presentiamo dunque la diretta di Virtus Francavilla Monopoli ricordando per prima cosa che nella scorsa giornata la Virtus ha ottenuto un buon pareggio esterno sul campo del Potenza, ma ancora meglio ha fatto il Monopoli, che arriva da una vittoria casalinga contro la Cavese, approfittando del turno che offriva lo scontro con l’ultima in classifica. Di conseguenza adesso il Monopoli è salito a quota 27 punti e vede un po’ più vicina la salvezza, coltivando magari anche una piccola speranza di inseguire i playoff, obiettivo però certamente più alla portata della Virtus Francavilla, che di punti ne ha 30. Una sorta di bivio: chi scatterà verso l’alto in Virtus Francavilla Monopoli e chi dovrà invece ridimensionarsi?

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Monopoli non sarà garantita in pay-per-view su Sky, non essendo questa una delle partite comprese nell’accordo fra la televisione satellitare e la Lega Pro. Di conseguenza resta solo la possibilità di seguire il match, che sarà naturalmente trasmesso in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI

Per le probabili formazioni di Virtus Francavilla Monopoli, possiamo basarci sulle scelte recenti dei due allenatori. Disegniamo allora la squadra di casa seguendo questo modulo 3-5-2: Costa in porta; davanti a lui i tre difensori Calcagno, Pambianchi e Caporale; folto centrocampo a cinque per la Virtus con Giannotti, Di Cosmo, Franco, Castorani e Sperandeo; infine i due attaccanti che potrebbero essere Maiorino ed Adorante. Modulo 3-5-2 anche per il Monopoli, con i difensori Riggio, Bizzotto e Mercadante davanti al portiere Taliento; centrocampo a cinque con Viteritti, Vassallo, Iuliano, Piccinni e Paolucci; infine il tandem d’attacco che potrebbe vedere in campo Soleri e Starita.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Virtus Francavilla Monopoli in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,25 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,00 in caso di segno 2 e fino a 3,30 nel caso in cui uscisse il segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA