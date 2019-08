Diretta Virtus Francavilla Novara/ Streaming video e tv: esordio in Coppa Italia

Virtus Francavilla Novara, in programma alle ore 17:30 di sabato 3 agosto presso il Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, è la partita che apre ufficialmente la Coppa Italia 2019-2020: sono in campo due squadre che troveremo ai nastri di partenza della prossima Serie C, come da copione in un primo turno che riguarda formazioni della prima divisione. Sulla carta si tratta di una sfida equilibrata: entrambe, nel loro girone di competenza, hanno buone possibilità di correre per i playoff e in particolare il Novara spera di tornare in Serie B e magari fare un altro salto in avanti, verso quel massimo campionato che ha esplorato non troppi anni fa. Anche la Virtus Francavilla però ha ambizioni, perché nelle ultime stagioni è cresciuta parecchio; ricordiamo che si gioca in gara secca, detto questo aspettiamo la diretta di Virtus Francavilla Novara valutando in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Virtus Francavilla Novara, che non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA NOVARA

In Virtus Francavilla Novara Bruno Trocini, confermato alla guida della squadra, dovrebbe insistere con il 3-5-2: davanti al portiere Nordi giocano Paimbianchi, Caporale e Diagne con due esterni che potrebbero essere Gigliotti da una parte e Nunzella dall’altra, mentre in mezzo al campo potrebbero agire Tchetchoua e Andrea Bovo a fare compagnia al registaZenuni. A formare la coppia offensiva tecnicamente saranno Federico Vazquez e Partipilo, ma non bisogna dimenticarsi di Corado che spera di avere una maglia da titolare. Il Novara è ripartito da Simone Banchieri, e si potrebbe disporre con un 4-4-1-1 con Benedettini tra i pali, poi una difesa con Cinaglia e Pogliano schierati centralmente mentre sugli esterni agiscono Cagnano e Visconti. Mediana con Nardi e Buzzegoli almeno sulla carta, perché bisogna considerare anche Casarini e Tommaso Bianchi; sugli esterni possono agire Diego Peralta e Perrulli, Schiavi si piazzerà alle spalle della prima punta che potrebbe ancora essere l’eterno Pablo Gonzalez, insidiato dal classe 2000 Stoppa.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Virtus Francavilla Novara: il segno 1 per la vittoria dei pugliesi vale 2,30 volte la somma investita e fa della squadra di casa la favorita, contro il segno 2 che invece porta in dote un guadagno di 2,90 volte la puntata per il successo esterno dei piemontesi. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,10 volte quanto avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



