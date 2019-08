Diretta Virtus Francavilla Reggina/ Streaming video tv: sfida aperta! (Serie C)

Virtus Francavilla Reggina, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, è la partita in programma oggi domenica 25 agosto 2019 tra le mura del Giovanni Paolo II, con fischio d’inizio previsto per le ore 16.30. Big match nella prima giornata del girone C per la Serie C: con la diretta Virtus Francavilla Reggina vedremo infatti subito in campo non solo due squadre che già si sono fatte le ossa affrontando due turni di Coppa Italia alle spalle, ma che pure nutrono grandi ambizioni per la stagione di Campionato alle porte. Già l’anno scorso i due club infatti hanno accarezzato il sogno promozione coi play off, fallendo nel tentativo: quest’anno però i ragazzi di Trocini come gli amaranto di Toscano vogliono farsi protagonisti fin da subito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Reggina non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA REGGINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Virtus Francavilla Reggina di questo pomeriggio Trocini dovrebbe dare di nuovo fiducia al 4-3-3 che è sceso in campo solo pochi giorni fa per la Coppa Italia, nonostante la sconfitta rimediata. Sarà quindi Costa ad agire tra i pali dal primo minuto, con davanti un reparto a 4 composto da Delvino, Albertini, Nunzella e Marino. Toccherà quindi a Zenuni e Bovo fare da titolari in mediana assieme a Caporale: per il tridente offensivo della Virtus spazio a Mastropietro, Vazquez e Gigliotti. Sarà 4-3-3 anche per gli amaranto per le probabili formazioni di questo primo match del campionato di Serie C: Toscano quindi si affiderà ancora a Farroni tra i pali, e in difesa alla coppia Bresciani-Loiacono, con Rossi e Bertoncini ai lati. Per la mediana si fanno avanti Bellomo, Bianchi e Kirwan, mentre in attacco la certezza è Corazza, in gol contro l’Empoli pochi giorni fa: saranno De Rose e Sounas gli altri titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico davvero aperto in questa sfida per la prima giornata di Serie C: pure il portale di scommesse snai ha concesso quote molto vicine. Nell’1×2 infatti la vittoria della Virtus Francavilla è stata data a 2.75, mentre il successo della Reggina vale 2.65: il pareggio è stato invece valutato a 2.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA