DIRETTA/ Virtus Verona Gubbio (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Juanito!

Inizia il match tra Virtus Verona e Gubbio, arbitra Catanoso. Ci prova subito Lupoli, termina fuori la sfera. Ancora Lupoli protagonista, tiro che viene respinto. Danti la mette in mezzo, blocca facile Ravaglia. Ci provano prima Konate e poi Cesaretti, nulla di fatto. Cross che arriva dalla sinistra, Magrassi sfiora il vantaggio. Giacomel ha compiuto un grandissimo intervento. Ci prova Onescu, ottima occasione per la Virtus Verona. Juanito Gomez! Arriva il vantaggio a sorpresa del Gubbio. Grande conclusione dalla sinistra che non lascia scampo a Giacomel. Danti su punizione per poco non ristabilisce l’immediata parità. Abbiamo superato la mezzora di gioco, il Gubbio è avanti con Juanito Gomez. (agg. Umberto Tessier)

Tutto ormai è pronto per Virtus Verona Gubbio, ma prima di dare la parola al campo leggiamo i numeri stagionali delle due formazioni nel girone B di Serie C alla vigilia della ventunesima giornata. Sicuramente nel girone d’andata ha fatto meglio la Virtus Verona, con 27 punti ottenuti mediante otto vittorie, tre pareggi e otto sconfitte; il Gubbio invece sta facendo più fatica e viaggia con 15 punti, perché il ruolino di marcia degli umbri parla di appena due vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. La differenza reti è positiva (+1) per la Virtus Verona, che ha segnato 27 gol e ne ha invece subiti 26, mentre il Gubbio con solamente 14 gol segnati e ben 26 invece incassati si deve accontentare di un brutto -12 nella voce relativa alla differenza reti. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Virtus Verona Gubbio comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRECEDENTI

Avvicinandoci alla diretta tra Virtus Verona e Gubbio, certo non possiamo non prendere in esame anche lo storico che interessa i due club, protagonisti per il girone B della Serie C della 21^ giornata. Pure però i dati a nostra disposizione non sono affatto ricchi, ma anzi possiamo contare su solo tre precedenti per tale scontro diretto, registrati dal 2018 a oggi e sempre per il terzo campionato italiano. Va poi aggiunto che il bilancio complessivo per tale match è ben equilibrato, con un successo per parte e un pareggio a completare il quadro. Non dimentichiamo poi che l’ultimo testa a testa segnato tra Virtus Verona e Gubbio risale al turno di andata del campionato di Serie C in corso e pure al secondo turno. Allora ben ricordiamo che pareggio per 2-2 occorso il 1 di settembre al Barbetti e che vide la firma di Sbaffo per i padroni di casa e di Odogwu per i rossoblu, ospiti in tale occasione. (agg Michela Colombo)

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Virtus Verona Gubbio, partita diretta dal signor Luigi Catanoso, domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Gavagin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Espugnando il campo del Fano prima delle Feste la formazione scaligera ha interrotto una serie di 5 partite senza vittorie, nelle quali la Virtus ha ottenuto solamente un punto. Un successo che oltre a regalare serenità all’ambiente ha permesso alla formazione veneta di riagganciare il decimo posto e la zona play off. Il Gubbio invece non vince dal 3 novembre scorso, match interno contro il Modena, nelle ultime 6 partite di campionato solo 2 pareggi per la formazione umbra che si trova al quartultimo posto in classifica, in questo momento a 3 punti dalla salvezza diretta. Gubbio sempre in difficoltà dal punto di vista offensivo, solo 14 gol realizzati dai rossoblu che hanno il secondo peggio reparto offensivo del girone B. Pari 2-2 all’andata in casa del Gubbio allo stadio Barbetti, la Virtus Verona si era portata in vantaggio a 2′ dal novantesimo con Odogwu ma fu costretta a subire nel recupero il gol del definitivo pareggio firmato da Sbaffo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA GUBBIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Virtus Verona Gubbio, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Gavagin-Nocini di Verona, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Virtus Verona allenata da Fresco sarà schierato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Giacomel, Rossi, Curto, Pellacani, Vannucci, Danieli, Sammarco, Cazzola, Marcandella, Magrassi, Lupoli. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Ravaglia; Cinaglia, Coda, Konate; Munoz, Lakti, Malaccari, Filippini; Tavernelli, Sbaffo; Gomez.

