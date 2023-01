DIRETTA/ Virtus Verona Novara video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA VIRTUS VERONA NOVARA: TESTA A TESTA

Ora per la diretta di Virtus Verona Novara è interessante andare a leggere i precedenti tra le due squadre. A dire il vero però non c’è moltissimo da dire visto che le due si sono affrontate per la prima volta in assoluto in questa stagione. Al Silvio Piola il match d’andata è terminato con un pareggio a reti inviolate che dunque non ha visto né vincitori né vinti. Si tratta dunque di una gara totalmente inedita oggi, la prima al Centro Sportivo Mario Gavagnin – Sinibaldo Nocini.

Le due squadre sono alla ricerca di punti per riuscire ad avvicinare i rispettivi obiettivi. Il Novara, che viene da una sconfitta, è in zona playoff, ma deve fare attenzione perché dietro ci sono diverse squadre che spingono tra cui Arzignano e Albinoleffe a 30. Virtus Verona invece viene da due punti nelle ultime tre sfide che hanno permesso alla squadra di rimanere ancorate alla zona playout con la salvezza senza spareggi che è lontana 1 punto. (Matteo Fantozzi)

VIRTUS VERONA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Novara è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare la trasmetterà sul canale 254 di Sky, senza dimenticare l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO INCERTO!

Virtus Verona Novara, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Piemontesi in calo nelle ultime sfide, nel mezzo la goleada al Mantova tra due sconfitte subite prima contro il Renate e poi con la Triestina, con quello in casa degli scaligeri che sarà il terzo impegno in trasferta per il Novara nelle ultime 4 sfide di campionato.

Anche la Virtus Verona non vince da 3 partite consecutive, positivo però l’ultimo 0-0 in casa del Pordenone con la formazione allenata da Luigi Fresco che è riuscita a bloccare il cammino della capolista del girone A ma che ora dovrà cercare un cambio di passo per risollevarsi dalla zona play out. Pareggio a reti bianche anche nel match del girone d’andata tra le due compagini disputato allo stadio Silvio Piola di Novara.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Novara, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Siaulys; Mazzolo, Cella, Faedo, Daffara; Hallfredsson, Lonardi, Talarico; Danti; Fabbro, Gomez. Risponderà il Novara allenato da Roberto Cevoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Carillo, Benalouane, Khailoti, Ciancio, Masini, Calcagni, Marginean, Goncalves, Tavernelli, Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS VERONA NOVARA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











