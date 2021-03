Diretta Virtus Verona Padova/ Streaming video tv, gran derby veneto! (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PADOVA: GRAN DERBY VENETO

Virtus Verona Padova, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, è la partita di Serie C in programma oggi, mercoledì 3 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. E’ dunque gran derby veneto per il girone B del terzo campionato italiano: nel turno infrasettimanale della Serie C, la 28^ giornata regolare, ecco che con la diretta tra Virtus Verona e Padova ci attendiamo una sfida veramente bollente, tra due squadre impazienti di fare bottino pieno tra le mura del Gavagnin. E’ infatti in cerca di successo e riscatto la squadra di Mister Fresco, che dopo essere scivolata contro il Matelica solo pochi giorni fa, punta all’impresa contro la capolista del girone B. Non sarà però affatto facile per i rossoblù mettere alle corde i biancoscudati, che sebbene abbiano ottenuto solo pareggi (contro Sudtirol e Cesena) nelle ultime due giornate, pure rimangono in vetta alla graduatoria. Il Padova di Mandorlini, pure decimato da tante assenze, rimane il protagonista assoluto del girone e tra i primi candidati alla promozione: non sarà davvero facile oggi superarlo.

DIRETTA VIRTUS VERONA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virus Verona Padova sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 256: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PADOVA

Per le probabili formazioni della diretta tra Virtus Verona e Padova, ecco che mister Fresco pare avere le idee ben chiare per l’11 dei rossoblu, visto che pure nella 28^ giornata di Serie C l’allenatore ha recuperato due tasselli di peso come Visentin e Lonardi. Il primo dunque oggi sarà titolare al centro della difesa in compagnia di Pellacani, mentre toccherà a Delcarro e Daffara completare il reparto. Nel 4-3-1-2 sarà poi spazio in mediana per il già citato Lonardi, che sarà titolare dal primo minuto con Danieli e Bentivoglio: con Marcandella trequartista, ecco confermati in avanti Danti e Arma.

Spazio invece al più classico 4-3-3 per il Padova di Mandorlini, dove pure saranno assenti annunciati Bifulco, Biasci, Cissè e Marelli. Ecco che allora vedremo stasera Vannucchi tra i pali, con davanti uno reparto a 4 composto da Germano, Andelkovic, Pelagatti e Curcio. A centrocampo rimane irrinunciabile Halfredsson, con Della Latta e Hraeich come mezz’ala: Jelenic, Nicastro e Chiricò saranno i titolari in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i rossoblu rimangano avversari temibile, pure alla vigilia della sfida di Serie C non esitiamo a consegnare ai patavini il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 della sfida del girone B ha segnato a 4.25 il successo della Virtus Verona, contro il più basso 1.87 fissato per la vittoria del Padova, mentre il pari ha rimediato la quota di 3.25.





