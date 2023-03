DIRETTA/ Virtus Verona Pergolettese video streaming tv: veneti meglio nei precedenti

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE: I TESTA A TESTA

I testa a testa Virtus Verona Pergolettese hanno visto spesso vincere la squadra rossoblu. A partire dall’andata di questa stagione quando Nalin e Gomez su rigore hanno regolato i gialloblu, la cui ultima vittoria è datata 29 gennaio 2022 con il duo Morello-Scardina a segno.

Proprio in casa della Virtus è arrivato quest’ultimo successo della Pergolettese, uscita sconfitta nel 2015 in Serie D col punteggio di 2-1. Tornando in Serie C, quando ancora si chiamava Lega Pro, da segnalare uno 0-0 datato 2013. In totale parliamo di tre vittorie per la Virtus, una Pergolettese e due pareggi nei sei precedenti tra queste due compagini. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VIRTUS VERONA PERGOLETTESE VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Virtus Verona Pergolettese sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Virtus Verona Pergolettese è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

VIRTUS VERONA PERGOLETTESE: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta Virtus Verona Pergolettese, gara in programma domenica 26 marzo alle ore 17:30, racconta di una sfida tra due squadre in forma. I rossoblu stanno avendo un periodo di forma devastante con dieci risultati utili consecutivi, più precisamente sette vittorie e due pareggi. Andando nel dettaglio, la Virtus Verona hanno messo a referto tre successi di fila tra cui l’ultimo con il Trento in casa. Anche la Pergolettese sta viaggiando a medie punti altissime con otto gare di fila senza perdere con tre weekend di fila col segno verde: vittoria con Renate, Trento e Pro Vercelli.

I rossoblu in casa fanno molta difficolta essendo terzultimi con 17 punti in 16 partite, anche se le ultime partite davanti al proprio pubblico sono state tre vittorie che hanno dato la spinta alla Virtus. Discorso analogo per la Pergolettese che dopo un inizio complicato in esterna, hanno ritrovato la retta via vincendo tre gare nelle ultime quattro.

VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pergolettese vedono i padroni di casa mettere in campo il proprio undici titolari con il 3-4-1-2. Tra i pali Sibi, in difesa trio formato da Faedo, Ruggero e Talarcio. Esterni Daffara e Manfrin, centrali Lonardi e Tronchin per tenere in equilibrio il centrocampo. Sulla trequarti Danti supportera Casarotto e Gomez.

Risposta gialloblu col medesimo assetto tattico. A difendere la porta sarà Soncin, retroguardia con Piccinini, Arini e Tonoli. Nella zona centrale del campo Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas e Villa a chiudere il quintetto. In attacco la coppia Iori-Abiuso, giovane ex Modena.











