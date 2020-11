Diretta Vis Pesaro Carpi/ Streaming video tv: le ambizioni sono diverse (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO CARPI: SFIDA EQUILIBRATA

Vis Pesaro Carpi, partita diretta dal signor Enrico Maggio, va in scena alle ore 17:30 di domenica 22 novembre: siamo allo stadio Tonino Benelli per la 12^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. Ambizioni chiaramente diverse per le due squadre: il Carpi ancora una volta punta alla promozione sfuggita un anno fa e vuole tornare a essere protagonista anche nel campionato cadetto, ricordando l’incursione in quella Serie A che resta l’obiettivo nel medio-lungo periodo. Gli emiliani hanno fermato la corsa del Perugia nell’ultimo turno: erano in casa e l’occasione è stata sprecata se letta dal punto di vista negativo, ma si è comunque trattato di un buon pareggio per rimanere a contatto con la testa della classifica. A caccia di riscatto una Vis Pesaro che si trova in zona playout e ne vuole uscire quanto prima: settimana scorsa i marchigiani hanno perso il derby contro la Sambenedettese e vogliono risalire immediatamente. Aspettiamo allora la diretta di Vis Pesaro Carpi; nel frattempo possiamo fare una breve analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, approfondendo il discorso legato alle probabili formazioni.

VIS PESARO CARPI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Vis Pesaro Carpi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO CARPI

Subentrato in corsa, Daniele Di Donato affronta Vis Pesaro Carpi con un 4-3-3 nel quale Ettore Marchi rimane favorito su Marcheggiani per fare la prima punta, mentre sugli esterni offensivi De Feo e Pannitteri sono insidiati da Faraghini ma anche Bismark, che può allargare la sua posizione. Giraudo, Pezzi e D’Eramo devono guardarsi dalla concorrenza di Ejjaki per il centrocampo; Eleuteri può tornare titolare come terzino destro con Stramaccioni sull’altro versante, Lelj e Gennari dovrebbero proteggere il portiere Bastianello completando la difesa. Nel Carpi di Sandro Pochesci il modulo è il 3-4-1-2: qui in porta va Rossini, davanti a lui Venturi, Gozzi e capitan Sabotic formeranno una difesa che sarà aiutata dai due laterali di centrocampo Maurizi (o Bayeye) e Lomolino, mentre in mezzo la candidatura di Ghion e Lamine Fofana rimane quella principale. Il trequartista che lancerà gli attaccanti potrebbe essere Celjas, o magari Carletti che può arretrare la sua posizione; in questo modo, per il tandem offensivo resterebbero favoriti Andrea Ferretti e Biasci che vanno in cerca del riscatto.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Vis Pesaro Carpi: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 2,75 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 2,65 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 2,90 volte la giocata con questo bookmaker.



