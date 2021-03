Diretta Vis Pesaro Feralpisalò/ Streaming video e tv: Di Donato cerca il riscatto

DIRETTA VIS PESARO FERALPISALO’: SFIDA FONDAMENTALE PER DI DONATO

Vis Pesaro Feralpisalò, diretta dall’arbitro Ettore Longo, è la partita in programma oggi, mercoledì 3 marzo 2021, per la 28^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. In un infuocato turno infrasettimanale per il terzo campionato nazionale, ecco che il girone B ci offre con la diretta tra Vis Pesaro e Feralpisalò un match davvero da non perdersi. Mister Di Donato e i suoi puntano al riscatto tra le mura casalinghe, per mettere finalmente un freno alla lunga striscia di risultati affatto positivI che ha contraddistinto il cammino della Vis Pesaro nelle ultime settimane: serve al più presto ritrovare i tre punti anche per non perdere il treno per la salvezza a fine stagione. L’impresa della Vis Pesaro, che approda al turno registrando appena la 17^ posizione, potrebbero però essere oggi non delle più semplici, considerato il valore come l stato di forma della Feralpisalò. I leoni del Garda, benché reduci da qualche scivolone di troppo, pure approdano alla trasferta ben rinvigoriti dopo il successo imposto al Legnago solo pochi giorni fa, e pronti a riprendere al più presto la loro scalata allA vetta della classifica del girone B. La squadra di Pavanel davvero può ambire a qualcosa di più della sola sesta posizione in graduatoria. Chissà però che dirà la sfida oggi.

DIRETTA VIS PESARO FERALPISALO’ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Feralpisalò non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: i recuperi del campionato di Serie C non vanno in onda sul satellite (grande novità della stagione) e dunque l’unico modo per assistere a questa partita sarà quello di accedere al portale Eleven Sports per la visione in diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e abbonandovi al servizio per la stagione, oppure in alternativa acquistando il singolo evento ad un prezzo fisso (salvo eccezioni).

LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FERALPISALO’

Per le probabili formazioni della diretta tra Vis Pesaro e Feralpisalò non possiamo escludere che, a prescindere dal valore dell’avversario come pure il valore dei tre punti in palio, entrambi i tecnici non diano spazio a un buon turnover, tenuto conto che siamo nel bel mezzo di un intenso turno infrasettimanale, almeno li dove sarà possibile. Non scordiamo infatti che in casa dei leoni del Garda sono tante le assenze annunciate oggi: Pavanel, confermando il 4-3-1-2 pure dovrà dare nuovo spazio in attacco a Guerra e Ceccarelli, mentre sarà Morosini ad agire alle loro spalle come trequartista. Per il centrocampo si faranno poi avanti dal primo minuto Hergeligiu e Carraro come Petrucci: toccherà a Giani e Farabegoli fare da titolari all entro dalla difesa con il duo Bergonzi-Iotti confermato in corsia.

Spazio al 3-5-2 invece per Daniele Di Donato, che rispetto al “collega” ha certo maggior pagine di manovra nel designare l’11 della Vis Pesaro. Ecco che già in difesa potremmo oggi rivedere Stramaccioni, con Di Sabatino e Ferrani al suo fianco. Per il centrocampo ricordiamo l’out annunciato di Gennari: al centro rimangono irrinunciabili Gelonese e Di Paola come Benedetti, mentre in corsia Carissoni e Giraudo dovrebbero essere le prime scelte dell’allenatore. In avanti Gucci e Cannavò saranno i terminali offensivi.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della bella sfida, i maggiori portali di scommesse sportive concedono il proprio favore del pronostico alla squadra ospite oggi per la 28^ giornata. La Snai per l’1×2 della sfida di Serie C ha fissato a 3.65 il successo della Vis Pesaro, contro il più basso 2.05 segnato per la vittoria della Feralpisalò: il pareggio vale 3.10 la posta in palio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA