DIRETTA VIS PESARO FERMANA/ Video streaming tv: un derby con parecchi incroci (Serie C, 2 ottobre 2023)

DIRETTA VIS PESARO FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Vis Pesaro Fermana chiuderà la sesta giornata del campionato di serie C girone B. Questa sfida appare quella con più precedenti in questa giornata, ben 28 le gare da analizzare. Su 28 sfide, 8 sono state vinte dalla formazione in maglia gialla; altrettante quelle per i rossi e ben 12 i pareggi tra queste due formazioni. La prima sfida giocata tra queste due squadre avvenne nel 2000 con la vittoria per la Fermana con il risultato di 2-0. Andò meglio alla Vis Pesaro nella gara di ritorno imponendosi 2-0.

Da quella data ben tre pareggi consecutivi rispettivamente con i risultati di 2-2; 0-0; 0-0. Nel 2003 due vittorie consecutive per la Vis Pesaro prima di lasciare spazio nuovamente a due pareggi e altrettanti successi per la Fermana. L’ultima vittoria della formazione in maglia gialla è datata 2020 con il risultato di 2-0 alla luce dei gol realizzati da Neglia. In ordine temporale l’ultima sfida è quella del marzo di quest’anno con il successo in trasferta della Vis Pesaro, grazie a un autogol sfortunato di Scorza. (Marco Genduso)

VIS PESARO FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Vis Pesaro Fermana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Fermana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIS PESARO FERMANA: DERBY DELICATO!

Vis Pesaro Fermana, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 2 ottobre 2023, si gioca per la sesta giornata del girone B di Serie C, il posticipo conclusivo avrà naturalmente il fascino garantito dal fatto che si tratterà di un derby regionale marchigiano. Per presentare la diretta di Vis Pesaro Fermana possiamo innanzitutto dare uno sguardo alla classifica, che ci presenta quella che ha già i connotati di una sfida salvezza, con i padroni di casa della Vis Pesaro che hanno appena 3 punti ma gli ospiti della Fermana che certamente non se la passano meglio, avendo finora raccolto 4 punti nel corso di questo campionato.

Nella scorsa giornata sono arrivate due sconfitte, anche se molto diverse fra loro: per la Fermana un autentico crollo, sotto forma di ko casalingo per 0-4 al cospetto del Cesena, mentre la Vis Pesaro ha lottato contro il Gubbio, ma ha perso per 1-0 e quindi è tornata senza punti dalla trasferta in Umbria. Insomma, siamo davvero curiosi di osservare la partita, perché è un derby e anche perché la posta in palio è già molto delicata: chi farà meglio nella diretta di Vis Pesaro Fermana?

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FERMANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Vis Pesaro Fermana. I padroni di casa della Vis Pesaro dell’allenatore Simone Banchieri potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 e con questi undici possibili titolari: in porta Neri; davanti a lui la retroguardia a tre composta da Cusuimano, Zagnoni e Tonucci; a centrocampo ecco invece il quartetto formato da Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino e Zoia; infine, il reparto offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto per la Vis Pesaro il trequartista Marcandella a sostegno di Sylla e Pucciarelli.

La risposta degli ospiti della Fermana e del loro allenatore Andrea Bruniera potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2, che disegniamo con questi undici possibili titolari: in porta Borghetto; la difesa a tre con Spedalieri, Padella e Santi; nel cuore della mediana della Fermana una folta linea a cinque con Eleuteri, Misuraca, Scorza, Giandonato e Calderoni; infine, nel reparto offensivo potremmo vedere all’opera Grassi e Montini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Vis Pesaro Fermana. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 3,70 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera fosse la Fermana a vincere questo derby.

