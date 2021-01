Diretta Vis Pesaro Modena/ Streaming video tv: emiliani favoriti? (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO MODENA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Vis Pesaro Modena, diretta dall’arbitro Mario Vigile della sezione Aia di Cosenza, si gioca presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Senza dubbio, la diretta di Vis Pesaro Modena ci proporrà gli ospiti emiliani come squadra più attesa, dal momento che troviamo al secondo posto in classifica a quota 39 punti proprio il Modena, che domenica scorsa ha vinto contro il Gubbio restando nella scia della capolista Sudtirol: la battaglia è serrata e sono tante le squadre in lotta, ma sicuramente il Modena punta alla promozione diretta. Proverà a fermarne la corsa la Vis Pesaro, che però arriva dalla sconfitta sul campo della Legnago Salus, che ha fermato i marchigiani a quota 18 punti in classifica, cioè in piena zona playout. Sulla carta la differenza è netta: riuscirà la Vis Pesaro a fare l’impresa contro il Modena o tutto andrà come previsto?

DIRETTA VIS PESARO MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Modena sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 253 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO MODENA

Diamo adesso un’occhiata alle probabili formazioni di Vis Pesaro Modena in base alle scelte dei due allenatori nella scorsa giornata di campionato. Per la Vis Pesaro avevamo avuto un modulo 4-4-2 con Ndiaye in porta; davanti a lui i difensori Gennari, Di Sabatino, Ferrani e Stramaccioni; a centrocampo da destra a sinistra Tessiore, Gelonese, Di Paola e D’Eramo; infine la coppia d’attacco formata da Marchi e Lazzari. Per il Modena ecco invece un modulo 4-3-1-2 che aveva proposto i seguenti titolari: Gagno in porta; i quattro difensori Bearzotti, Zaro, Pergreffi e Varutti; a centrocampo il terzetto composto da Prezioso, Gerli e Castiglia; in attacco il trequartista Sodinha in appoggio alle due punte Scappini e Spagnoli.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Vis Pesaro Modena in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno X e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Vis Pesaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA