VIDEO CAMPOBASSO VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nuovo Romagnoli il Campobasso ha la meglio sulla Vis Pesaro vincendo per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre sembrano volersi affrontare subito a carte scoperte a giudicare del botta e risposta iniziale tra R. Forte, che manca lo specchio della porta avversaria già al 1′, ed Okoro, a sua volta impreciso nel colpire la sfera dopo il liscio di un collega intorno all’8′.

Il tecnico di casa Braglia si vede costretto ad effettuare una sostituzione forzata al 16′ inserendo Bosisio al posto di Mancini a causa di un infortunio ma i suoi non lo tradiscono e spezzano anzi l’equilibrio di partenza passando in vantaggio al 22′ con il calcio di rigore trasformato da Di Nardo e concesso per l’intervento irregolare fischiato a Vukovic nei confronti di Forte. Il raddoppio arriva al 27′ grazie allo stesso Di Nardo, che completa una doppietta personale approfittando del rinvio dal fondo di F. Forte, prima che Bove sia invece in grado di accorciare le distanze al 41′ con un colpo di testa ispirato da Tavernaro.

I molisani ripristinano quindi il distacco precedente con la nuova rete firmata da Di Stefano al 45′, su assist del solito Di Nardo. Nel secondo tempo i biancorossi riprendono le ostilità con l’atteggiamento giusto per andare a caccia dell’eventuale pareggio e sollecitano Forte con un calcio di punizione battuto da Di Paola al 48′. Nel finale Afonso Peixoto va a segno alimentando inutilmente le speranze dei suoi all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicolò Dorillo, proveniente dalla sezione di Torino, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Di Stefano al 28′, Celesia al 42′, Bosisio al 60′, Calabrese al 61′ e Pellitteri all’87’ da un lato, Di Paola al 50′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa sesta giornata di campionato permettono al Campobasso di salire a quota 7 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre la Vis Pesaro non si muove e resta quindi ferma a 9 punti.

