DIRETTA/ Vis Pesaro Pontedera video streaming tv: dominio dei pareggi nella storia (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA VIS PESARO PONTEDERA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Vis Pesaro Pontedera sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi mostriamo i 5 precedenti giocati tra queste due formazioni. Queste due squadre quando si sono affrontate si sono sempre divise la posta in palio con ben 5 pareggi su 5 sfide. Il primo pareggio risulta essere quello del 5 settembre 2021 con il risultato di 2-2. Doppio vantaggio per i padroni di casa con le reti firmate da Marcandella e Tonso. Secondo tempo che ha sorriso al Pontedera, andato in rete con Mutton e Milani.

Seconda sfida terminata sempre in pareggio ma con il risultato di 1-1, in rete l’ex attaccante di Palermo ed Empoli Cannavò per il Vis Pesaro e il pari decisivo di Magnaghi. Nuovo 1-1 nel settembre 2022 e stesso risultato anche il 15 Febbraio 2023 con le reti firmate rispettivamente per il Pontedera e Vis Pesaro da Nicastro e Rossoni. L’ultima sfida in ordine cronologico è terminata con un pareggio a reti bianche del 26 ottobre 2023. (Marco Genduso)

VIS PESARO PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vis Pesaro Pontedera sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Pontedera e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vis Pesaro Pontedera, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Toscani in calo dopo un buon periodo che li aveva proiettati in zona play off. Il Pontedera perdendo in casa contro la Torres nell’ultimo turno disputato è incappato nella terza sconfitta consecutiva, con un solo punto raccolto negli ultimi quattro match disputati.

La Vis Pesaro a sua volta è reduca da una sconfitta nel derby marchigiano contro la Recanatese, un ko arrivato dopo sette punti conquistati nelle precedenti tre partite disputate dai biancorossi. In classifica il Pontedera resta al settimo posto in classifica, in piena zona play off nonostante il recente calo, mentre la Vis Pesaro resta tre lunghezze sopra la zona play out, al momento a quota 32 punti.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neri; Rossoni, Tonucci, Cusumano; Mamona, Valdifiori, Loru, Zoia; Di Paola; Sylla, Pucciarelli. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Vivoli; Espeche, Calvani, Guidi; Perretta, Benedetti, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri.

VIS PESARO PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Pontedera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











