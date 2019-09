Diretta Vis Pesaro Sambenedettese/ Streaming video e tv: derby marchigiano (Serie C)

Vis Pesaro Sambenedettese, in diretta dallo Stadio Tonino Benelli di Pesaro, è il derby marchigiano in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 8 settembre 2019, per la terza giornata del girone B del nuovo campionato di Serie C 2019-2020. Vis Pesaro Sambenedettese vedrà scendere in campo due formazioni che stanno vivendo un buon inizio di stagione. La Vis Pesaro con la vittoria di lunedì sul campo del Cesena ha riscattato il k.o. casalingo contro il Sudtirol nella prima giornata e ha di conseguenza tre punti in classifica; troviamo invece la Sambenedettese a quota quattro punti grazie al colpaccio a Fano seguito dal pareggio casalingo contro la Triestina. Finora dunque entrambe le squadre hanno fatto meglio in trasferta piuttosto che in casa: sarà un buon segnale per la Sambenedettese? Di certo, chi vincerà oggi potrà iniziare a coltivare progetti interessanti…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Sambenedettese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SAMBENEDETTESE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese nel derby Vis Pesaro Sambenedettese. Per i padroni di casa allenati da Simone Pavan è naturalmente una ottima base di partenza il 3-5-2 con cui la Vis Pesaro lunedì sera ha violato il campo del Cesena: Bianchini; Farabegoli, Lelj, Gennari, Misin, Rubbo, Paoli, Ejjaki, Pedrelli, Grandolfo, Voltan. Paolo Montero invece potrebbe in linea di massima confermare il 4-3-3 del pareggio contro la Triestina con i seguenti titolari: Santurro; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Rocchi; Orlando, Cernigoi, Di Massimo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Vis Pesaro Sambenedettese. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti i padroni di casa, ma con differenze piuttosto ridotte fra i tre segni. Il segno 1 infatti è quotato a 2,35, si sale poi a 3,10 in caso di pareggio e dunque segno X ed infine il segno 2 varrebbe 3,30 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel colpaccio della Sambenedettese nel derby marchigiano.



