Diretta Vis Pesaro Sudtirol/ Streaming video tv: sfida apertissima (Serie C)

Vis Pesaro Sudtirol, diretta dall’arbitro Marco Emmanuele, è la partita in programma oggi, domenica 25 agosto 2019 attesa tra le mura del Benelli: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. La prima giornata del girone B della Serie C, con la diretta tra Vis Pesaro e Sudtirol, ci offre un match tutto da vivere fin dal primo minuto. In campo infatti vedremo subito i ragazzi di Mister Pavan che dopo una stagione terminata a metà classifica, vogliono qualcosa di più per il campionato che verrà. I marchigiani ce lo hanno già fatto capire anche nei primi incontri ufficiali della stagione nella Coppa Italia di Serie C e di certo lo faranno anche oggi, pur contro un rivale di rilievo. Anche il Sudtirol infatti ha grandi ambizioni e se i giocatori del tecnico Vecchi sono pur di ritorno dal KO in Coppa Italia (contro l’Udinese), paiono ben pronti a mettersi nuovamente luce in ottica promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Sudtirol non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SUDTIROL

Per la sfida di questo pomeriggio, Pavan pare avere le idee ben chiare per le probabili formazioni attese al Benelli. Ecco quindi che la Vis Pesaro sarà in campo col 4-3-1-2, che vedrà tra i pali Bianchini e in difesa dal primo minuto Campeol, Gennari, Farabegoli e Adorni. Toccherà quindi a Rubbo, Paoli e Ejjaki indossare la maglia da titolare al centro: sarà Tessiore il trequartista a supporto delle due punte Voltan e Grandolfo. Per la diretta Vis Pesaro Sudtirol Vecchi invece punterà sul 4-3-3 e sul trittico Turchetta-Mazzocchi-Morosini (in gol contro i friulani) per l’attacco. Vi sarà quindi spazio in mediana per Berardocco, Casiraghi e Vinetot: per la difesa di fronte a Cucchietti, ecco Polak e Tait al centro e il duo Fabbri-Ierardi ai lati.

QUOTE E PRONOSTICO

La diretta tra Vis Pesaro e Sudtirol è sfida da non sottovalutare: il pronostico si annuncia apertissimo. Il portale di scommesse snai inoltre per l’1×2 fissa a 2.60 il successo dei marchigiani e a 2.80 la vittoria della compagine ospite: il pareggio è stato invece quotato a 2.95.



