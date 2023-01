Diretta Vis Pesaro Torres/ Streaming video tv: ci si gioca la salvezza! (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO TORRES: CI SI GIOCA LA SALVEZZA!

Vis Pesaro Torres sarà diretta dal signor Giuseppe Rispoli, e va in scena alle ore 21:00 di martedì 31 gennaio presso lo stadio Tonino Benelli: siamo nella 25^ giornata del girone B di Serie C 2022-2023. Partita molto delicata, perché ci si gioca la salvezza: se la stagione regolare finisse oggi la Vis Pesaro sarebbe costretta al playout per non retrocedere, situazione complessa per i marchigiani che però nell’ultimo turno hanno comunque fatto vedere di essere vivi, pareggiando il derby di Ancona e prendendosi un punto comunque utile per smuovere le acque.

Anche la Torres ha pareggiato, in casa contro la Recanatese: per i sardi potremmo parlare di occasione persa perché si trattava di una partita contro una rivale diretta e per di più in casa, ma se non altro i punti di vantaggio sulla rivale di oggi sono 5 e dunque si tratta di un tesoretto da gestire, eventualmente allungando già oggi. Come finirà la diretta di Vis Pesaro Torres? Lo scopriremo tra poco, intanto facciamo una rapida considerazione sulle potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VIS PESARO TORRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Vis Pesaro Torres e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO TORRES

Nella diretta Vis Pesaro Torres Oscar Brevi se la gioca con il rombo di centrocampo: Valdifiori o Mario Coppola il vertice basso, Pucciarelli o Ngom invece sulla trequarti a far compagnia agli attaccanti che potrebbero essere ancora Fedato e Cannavò – ma occhio ad Ahmed Sanogo – poi due mezzali che dovrebbero essere Aucelli e Di Paola. In difesa Tonucci e Aboubakar Bakayoko dovrebbero comporre la coppia centrale a protezione di Farroni, mentre sugli esterni giocherebbero Rossoni a destra e Zoia (oppure Borsoi) a sinistra.

La Torres di Stefano Sottili va in campo con il 4-3-1-2, come di consueto: Antonelli e Dametto i centrali davanti al portiere Salvato, Fabriani e Livieri le conferme sulle corsie basse mentre a centrocampo potremmo vedere Mattia Lombardo in cabina di regia, con Masala e Bonavolontà schierati sulle mezzali. A fare il trequartista si candida sicuramente Edoardo Saporiti; poi la coppia d’attacco, con Scotto che insidia i due posti che, almeno sulla carta, potrebbero appartenere nuovamente ad Adama Diakité e Scappini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Vis Pesaro Torres, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,10 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 2,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 2,45 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

