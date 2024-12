DIRETTA VIS PESARO TORRES, AD ALTA QUOTA

Sicuramente una delle sfide più interessanti dell’intera Serie C. Stiamo parlando della diretta Vis Pesaro Torres che si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17:30 vedrà sfidarsi la quarta e la quinta in classifica. I padroni di casa sono reduci da un periodo pressoché perfetto con quattro vittorie in altrettante sfide, sei gol fatti e appena due incassati. Doppio 1-0 con Rimini e Spal in trasferta più i 2-1 rifilati tra le mura amiche contro Lucchese e Milan Futuro.

La Torres invece dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C contro il Milan Futuro ha messo a referto tre esiti diversi in tre gare: la sconfitta con l’Ascoli in casa, il successo in trasferta con il Carpi e infine il pari per 0-0 con la Lucchese.

DOVE VEDERE DIRETTA VIS PESARO TORRES, STREAMING VIDEO

Questo invece il paragrafo relativo a dove vedere Vis Pesaro Torres. L’unico modo sarà quello di sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky Sport. Per la diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO TORRES

La squadra biancorossa si disporrà sul rettangolo verde con il modulo 3-4-1-2 e Vukovic tra i pali. Difesa a tre con Bove, Palomba e Coppola. Agiranno da esterni Afonso Peixoto e Orellana con Pucciarelli-Paganini in mediana. Davanti Di Paola trequartista e Nicastri-Cannavo in attacco.

Il Torres scenderà in campo con un assetto tattico leggermente diverso ovvero il 3-4-2-1 con Taccagno tra i pali. In difesa vedremo Idda, Antonelli e Mercadante più un folto centrocampo con Zecca, Brentan, Giorgio e Guievbre. Scotto-Varela dietro a Fischnaller.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIS PESARO TORRES

Concludiamo con le quote per le scommesse Vis Pesaro Torres. L’1 fisso è messo a lavagna dai bookmakers a 3.20, più alto rispetto al 2 fisso per i rossoblu a 2.45. Infine il pareggio offerto a 2.65.

