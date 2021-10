Diretta Viterbese Ancona/ Streaming video tv: ospiti a caccia del riscatto (Serie C)

DIRETTA VITERBESE ANCONA: MARCHIGIANI IN CERCA DEL RISCATTO

Viterbese Ancona, in diretta sabato 30 ottobre alle ore 14:30 dallo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 12^ giornata di andata del girone B di Serie C 2021-2022. La Viterbese non sta vivendo un periodo facile. Nell’ultima uscita ha subito la settima sconfitta in campionato, perdendo 1-0 in casa della Lucchese. Fino ad ora, la squadra allenata da Giuseppe Raffaele è riuscita a vincere in una sola occasione: 2-0 sul Siena. I laziali occupano infatti l’ultima posizione in classifica con 6 punti.

Situazione difficile anche per l’Ancona. I marchigiani sono reduci da due sconfitte di fila, l’ultima in casa contro la Fermana per 1-2, le quali hanno fermato la cavalcata verso le zone alte di classifica. Con 19 punti conseguiti, la formazione allenata da Gianluca Colavitto è in quarta posizione, staccata di 6 lunghezze dalla capolista Reggiana. Contro il fanalino di coda Viterbese hanno quindi l’opportunità di tornare a fare punti. L’ultimo precedente tra le due compagini in questione, risale al 2015, quando nella gara valevole per la Coppa Italia, la doppietta di Bussi, regalò la vittoria per 0-2 all’Ancona.

DIRETTA VITERBESE ANCONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Ancona di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITERBESE ANCONA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Viterbese Ancona. L’allenatore dei padroni di casa, Giuseppe Raffaele dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco gli uomini che dovrebbero partire dall’inizio nella Viterbese: Bisogno; Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden, Urso; Megelaitis, Foglia, Calcagni; Volpicelli, Capanni, Murilo.

Il tecnico dell’Ancona, Gianluca Colavitto dovrebbe rispondere con lo stesso modulo della formazione laziale, il 4-3-3. Di seguito le probabili scelte dell’allenatore della formazione marchigiana: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Del Sole, Rolfini, Sereni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Viterbese Ancona di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Nonostante la classifica, sembrano favoriti i padroni di casa. La vittoria della Viterbese, abbinata al segno 1 ha una quota di 2.55. Il pareggio sembra invece il risultato meno probabile, con il segno X proposto con una quota di 3.00. La vittoria dell’Ancona, abbinata al segno 2, è quotata 2.80.



