DIRETTA VITERBESE AVELLINO/ Video streaming tv: meglio gli ospiti in terra gialloblu

DIRETTA VITERBESE AVELLINO: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Viterbese Avellino sono sei se si considerano solo le gare giocate a Viterbo. Il bilancio è in favore degli ospiti che hanno vinto per tre volte mentre tre sono i pareggi. La Viterbese non solo non ha mai vinto contro questo avversario in casa ma non l’ha mai superato nemmeno al Partenio. L’ultimo precedente è un match del 3 ottobre 2020, una gara terminata col risultato finale di 0-1. Fu un match molto equilibrato deciso da un episodio al minuto 95 grazie a una rete di D’Angelo Sonny.

Video/ Catanzaro Viterbese (3-2) gol e highlights: Curcio, gol da 3 punti!

Ad Avellino l’anno scorso gli irpini furono travolgenti addirittura vincendo 3-0. La gara fu decisa dalle reti nella ripresa di D’Angelo Sonny, ancora lui, Fella e Santaniello. La Viterbese spera di poter vincere per la prima volta contro questo avversario anche se non sarà facile perché si troverà di fronte un avversario davvero complicato da affrontare e con tanta voglia di fare risultato.

Video/ Avellino Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Malcore la riprende!

VITERBESE AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Avellino sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

VITERBESE AVELLINO: IN EQUILIBRIO!

Viterbese Avellino, diretta dall’arbitro Antonino Costanza della sezione Aia di Agrigento, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 ottobre 2022, presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Che cosa ci dice la classifica? Le indicazioni verso la diretta di Viterbese Avellino non sono francamente esaltanti: i padroni di casa laziali finora hanno raccolto solamente 6 punti, ma l’Avellino non fa molto meglio e tocca appena quota 8 punti, quindi l’esigenza di vincere per cercare la svolta è condivisa da entrambe le parti.

Diretta/ Catanzaro Viterbese (risultato finale 3-2): la decide Curcio!

La Viterbese sabato scorso ha dato segnali importanti contro la capolista Catanzaro, anche se infine ha dovuto soccombere per 3-2; l’Avellino invece è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Audace Cerignola. Esiti quindi non disastrosi, ma che nemmeno bastano per lasciare la zona critica e vivere con maggiore serenità questo torneo: che cosa ci dirà quindi da questo punto di vista la diretta di Viterbese Avellino?

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE AVELLINO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Viterbese Avellino. Mister Filippi potrebbe schierare i padroni di casa con un modulo 3-5-2 e questi possibili titolari: Fumagalli in porta; Semenzato, Ricci e Monteagudo davanti a lui nella retroguardia a tre; cinque uomini invece a centrocampo, potrebbero essere Nesta, Andreis, Megelaitis, Mungo e Rodio; infine ecco Polidori e Marotta come possibili titolari in attacco.

La risposta dell’Avellino di mister Taurino potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi undici come punto di riferimento: Marcone in porta; i quattro difensori Ricciardi, Moretti, Aya e Tito; a centrocampo il terzetto composto da Franco, Matera e Casarini; infine nel tridente d’attacco degli ospiti irpini potrebbero agire Ceccarelli, Trotta e Russo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Viterbese Avellino secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) oppure a 2,80 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Viterbese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA