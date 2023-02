Diretta Viterbese Monopoli/ Streaming video tv: ultime speranze gialloblu? (Serie C)

DIRETTA VITERBESE MONOPOLI: GIALLOBLU CONDANNATI?

Viterbese Monopoli è in diretta dallo stadio Enrico Rocchi, alle ore 14:30 di domenica 5 febbraio: si gioca per la 26^ giornata nel girone C di Serie C 2022-2023. Per la Viterbese le speranze di salvarsi subito sono ormai ridotte al lumicino, dopo la sconfitta contro il Latina nel turno infrasettimanale: per evitare il playout bisognerebbe recuperare 13 punti, che sono appena due in meno del bottino totale che i laziali hanno raccolto fino a questo punto. Invece, arrivare allo spareggio è una possibilità concreta ma a questo punto è chiesto un cambio di passo piuttosto netto.

Il Monopoli si sta rilanciando in zona playoff: dopo il colpo esterno contro l’Audace Cerignola ha affrontato il Picerno al Veneziani e ora sa che contro il fanalino di coda del girone C c’è una buona occasione per blindare la propria posizione e arrivare davvero alla post season, per quanto possa essere presto tracciare bilanci di questo genere. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Viterbese Monopoli: mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida analisi circa le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VITERBESE MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Monopoli non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione; la partita valida per il girone C di Serie C dunque sarà appannaggio del portale Eleven Sports, che ormai da anni è di fatto la casa della Serie C e manda in onda tutte le partite del campionato e di Coppa Italia. Per avvalervi del servizio, che fornirà una visione in diretta streaming video di Viterbese Monopoli, potrete abbonarvi annualmente oppure anche acquistare il singolo evento on demand, ad un prezzo che è precedentemente fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MONOPOLI

Problemi di infortuni e cartellini per Giovanni Lopez, che nella diretta Viterbese Monopoli potrebbe rilanciare Alessandro Marotta titolare: il veterano farebbe coppia con Polidori in attacco, mentre per il centrocampo abbiamo le candidature di Malick Mbaye e Barillà al centro (con la conferma di Megelaitis) e di Renault o Montaperto sulla corsia sinistra in luogo di Devetak, da valutare Pavlev a destra e invece in difesa non dovrebbe cambiare nulla, Luca Riccio sarà sempre il riferimento centrale per Semenzato e Riggio con Bisogno che proteggerà la porta gialloblu.

Il Monopoli di Giuseppe Pancaro va in campo con modulo speculare: avremo quindi Vettorel tra i pali, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Mulè, Bizzotto e Ivan de Santis e i due laterali che si alzano sulla linea di centrocampo, vale a dire Viteritti a destra e Giannotti sull’altro versante. In mezzo la regia di Piccinni, mentre Vassallo e Hamlili ancora una volta dovrebbero operare in qualità di mezzali; a comporre il tandem offensivo saranno Manzari e Starita, che si stanno ben comportando in questo campionato di Serie C.











