Diretta Viterbese Pescara/ Streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

Viterbese Pescara, in diretta domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone C di Serie C. Due compagini alla ricerca di riscatto dopo un turno che non ha sorriso, alla ricerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi.

La Viterbese ha raccolto 2 punti nelle prime due giornate, con due pareggi e una sconfitta. La compagine laziale nell’ultimo turno ha raccolto un pareggio per 1-1 contro l’ACR Messina: reti di Iannone e Polidori. Il Pescara, invece è a quota 6 punti, con due vittorie e una sconfitta. Il ko è arrivato nell’ultimo turno: 0-1 all’Adriatico contro il Crotone, rete decisiva siglata da Cosimo Chiricò.

DIRETTA VITERBESE PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Viterbese Pescara, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Viterbese Pescara esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PESCARA

Restano gli ultimi ballottaggi da valutare in vista della diretta Viterbese Pescara, ma ora è giunto il momento di andare ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il classico 3-4-1-2: Fumagalli, Santoni, Ricci, Monteagudo, Nasta, Megelaitis, Andreis, Semenzato, Mungo, Volpicelli, Marotta. Gli ospiti, invece, scendono in campo con il 4-3-3: Plizzari, Cancellotti, Ingrosso, Brosco, Milani, Gyabuaa, Mora, Kraja, Tupta, Lescano, Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Viterbese Pescara. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria della Viterbese è a 3,30, il pareggio è a 3,20, la vittoria del Pescara è a 2,10. Per i bookmakers il Delfino è favorito, dunque. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,72, l’Over 2,5 è a 2,00. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e a 1,90.

