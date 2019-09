Diretta Vuelta 2019/ Streaming video e tv: percorso, vincitore e orario 14^ tappa

La diretta Vuelta 2019 ci propone oggi la quattordicesima tappa San Vicente de la Barquera-Oviedo di 188 km e la notizia è che questo sabato 7 settembre 2019 potrebbe essere stranamente dedicato ai velocisti. Finora alla Vuelta 2019 ci sono state solamente due tappe pianeggianti, finite con la vittoria dell’irlandese Sam Bennett ad Alicante nella terza tappa e con il successo dell’olandese Fabio Jakobsen a El Puig nella quarta frazione, il giorno successivo. Due tappe consecutive per le ruote veloci ad inizio Vuelta, poi più niente per ben dieci giorni, cioè fino ad oggi. La diretta Vuelta 2019 di conseguenza oggi cambierà menù rispetto alle abitudini dei giorni scorsi ed è curioso pensare che proprio di sabato e dunque nel weekend ci sia uno dei rari giorni dedicati agli sprinter. Il percorso però è stato disegnato così e di conseguenza oggi dovremo ‘abituarci’ a un giorno per i velocisti, che dal canto loro naturalmente non vorranno lasciarsi sfuggire un’occasione così rara e che poi non si ripresenterà almeno fino a mercoledì.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (14^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la quattordicesima tappa San Vicente de la Barquera-Oviedo avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi decisive di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 14^ TAPPA SAN VICENTE DE LA BARQUERA-OVIEDO: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, andiamo adesso a descrivere il percorso della quattordicesima tappa San Vicente de la Barquera-Oviedo, a dire il vero tecnicamente meno interessante rispetto a quello dei giorni scorsi, dal momento che ci attende una frazione sostanzialmente pianeggiante, che dovrebbe essere adatta ai velocisti. La partenza avrà luogo da San Vicente de la Barquera alle ore 12.46: nel primo tratto ci sarà subito qualche saliscendi, ma nulla di particolarmente significativo in una giornata che la Vuelta 2019 vivrà quasi per intero in pianura. Di conseguenza è logico attendersi la classica fuga da lontano tenuta però sotto controllo dalle squadre dei velocisti che, come abbiamo già accennato, non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione odierna. La corsa si accenderà nel finale: al km 151,6 ecco lo sprint intermedio collocato a Gijon, subito dopo ci sarà da affrontare l’unico Gpm di giornata, l’Alto La Madera (km 165,4). Si tratterà di una salita di 8 km al 3,5% di pendenza media, dunque davvero molto facile, che fornirà però l’occasione per tentare un attacco da parte di chi vorrà evitare l’arrivo allo sprint. I velocisti dunque dovranno stringere i denti, sapendo che poi si tornerà in pianura negli ultimi 20 km verso l’arrivo di Oviedo, dove una volata a ranghi compatti è l’epilogo più probabile.



