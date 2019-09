Diretta Vuelta 2019/ Streaming video e tv: percorso, vincitore e orario 15^ tappa

La diretta Vuelta 2019 vivrà oggi un giorno molto importante: la quindicesima tappa Tineo-Santuario del Acebo di 154,4 km sarà infatti una frazione piuttosto breve ma decisamente impegnativa, una delle più dure tappe di alta montagna di questa edizione della Vuelta 2019. Questa seconda settimana si chiude dunque con il botto dopo avere vissuto come suoi momenti forti la cronometro di martedì e l’arrivo a Los Machucos di venerdì. Rispetto a due giorni fa, oggi potremo assistere nella diretta Vuelta 2019 a un vero e proprio tappone a tutti gli effetti, perché lungo il percorso saranno disseminati quattro Gran Premi della Montagna tutti di prima categoria compreso l’arrivo in salita presso il Santuario del Acebo, importante luogo di fede nelle Asturie. Chi sa andare forte in salita dovrà approfittare dell’occasione (e domani ci sarà il bis), perché Madrid inizia ad essere sempre più vicina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (15^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la quindicesima tappa Tineo-Santuario del Acebo avranno inizio già alle ore 13.00 sul canale tematico per seguire in modo davvero completo questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 15^ TAPPA TINEO-SANTUARIO DEL ACEBO: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, è doveroso presentare il percorso della quindicesima tappa Tineo-Santuario del Acebo, impegnativa tappa di montagna fin dalle salite che precederanno l’ascesa conclusiva. La partenza avrà luogo da Tineo alle ore 13.18: la particolarità è che questa località è già molto vicina all’arrivo, tanto che il primo Gpm di giornata sarà proprio il Puerto del Acebo (km 29,2), anche se in questa prima scalata non si raggiungerà il Santuario: salita dunque di 8,2 km al 7,1% di pendenza media nella sua prima versione. Dopo la discesa inizierà un tratto di falsopiano a salire che ci porterà ai piedi della seconda salita, il Puerto del Connio (km 73,2): in questo caso l’ascesa misura ben 11,7 km con una pendenza media del 6,2%. Discesa e quasi subito ricomincerà la fatica con la successiva ascesa al Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas (km 114,3), nome sinistro per una salita di 11,3 km al 6,8% medio. Dopo la discesa e un tratto di falsopiano veloce verso lo sprint intermedio collocato oggi a El Llano (km 140), ecco che saremo di nuovo ai piedi della salita verso l’arrivo al Santuario del Acebo. Questa seconda versione sarà leggermente più breve (7,9 km) ma decisamente più dura, toccando il 9,7% di pendenza media con numerosi tratti anche oltre il 10% e pochissimi momenti di tregua. Salita lunga e impegnativa, potrebbe dunque fare anche più male del muro di Los Machucos.



