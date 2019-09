Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 17^ tappa

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, la diretta Vuelta 2019 oggi torna con la diciassettesima tappa Aranda de Duero-Guadalajara di 219,6 km. Si tratta della frazione più lunga della Vuelta 2019, l’unica oltre i 200 km, tuttavia non presenta significative difficoltà (nemmeno un Gran Premio della Montagna) e di conseguenza potrebbe essere la quarta occasione per i velocisti, che avevamo visto in azione per l’ultima volta sabato ad Oviedo con la vittoria di Sam Bennett dopo una caduta in vista dell’ultimo chilometro, che ci ricorda come nel ciclismo le insidie siano ovunque. In seguito abbiamo vissuto due giorni di alta montagna nella diretta Vuelta 2019, domenica verso il Santuario del Acebo e lunedì verso l’Alto de la Cubilla, due tapponi che però sembrano avere ribadito la superiorità di Primoz Roglic sulla concorrenza. Adesso restano cinque tappe: oggi, venerdì e domenica dovrebbero essere tranquille, restano giovedì e sabato le ultime frazioni di montagna per osare, ammesso che qualcuno ne abbia per provare a sfidare Roglic.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (17^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la diciassettesima tappa Aranda de Duero-Guadalajara avranno inizio alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi decisive di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 17^ TAPPA ARANDA DE DUERO-GUADALAJARA: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, il percorso della diciassettesima tappa Aranda de Duero-Guadalajara di certo non è fra i più impegnativi di questa edizione del Giro di Spagna, dunque potrebbe essere giorno per i velocisti, oppure per dare il via libera a qualche fuga da lontano di uomini di secondo piano, se le squadre degli sprinter non avranno le energie per tenere unita la corsa. La partenza avrà luogo da Aranda de Duero alle ore 11.49 in considerazione del lungo chilometraggio, principale difficoltà del giorno alla vuelta 2019 che riparte dopo il secondo e ultimo giorno di riposo. A volere essere pignoli di pianura ce ne sarà poca: siamo sull’altopiano della Castiglia e potremmo definire “frastagliata” l’altimetria di questa 17^ tappa, che però non ci proporrà nessuna vera salita, nemmeno un Gran Premio della Montagna di terza categoria. Ecco perché, a patto che le loro squadre abbiano le energie necessarie per tenere unita la corsa, dovrebbe essere un giorno per velocisti. Ricordiamo che lo sprint intermedio sarà collocato ad Atienza al km 103,3, mentre i saliscendi proseguiranno fin sull’arrivo di Guadalajara. Discesa fra i -4 e i -3 km, poi la strada tenderà a salire: nulla di difficile naturalmente, ma potrebbe essere abbastanza per regalarci una volata anomala.



