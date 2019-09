Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 18^ tappa

La diretta Vuelta 2019 oggi, giovedì 12 settembre, vivrà la diciottesima tappa Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra di 177,5 km. Sarà la penultima tappa di montagna della Vuelta 2019, senza arrivo in salita ma con quattro ascese impegnative lungo il percorso, molto simile a quello della tappa in cui nel 2015 Fabio Aru scavalcò Tom Dumoulin andando a conquistare il successo finale. Allora era il sabato decisivo, oggi è la penultima chance ma ci sarà qualcuno in grado di ribaltare una situazione che tra domenica verso il Santuario del Acebo e lunedì verso l’Alto de la Cubilla sembra essersi già definitivamente chiarita, almeno per il successo finale? Tutti contro Primoz Roglic potremmo dire, ma naturalmente bisognerà vedere se qualcuno avrà le capacità per attaccare lo sloveno, apparso fino a questo momento nettamente superiore a tutti gli avversari. La tappa di ieri ci ha insegnato che tutto è possibile, ma per il ribaltone servirà staccare il leader anche in salita…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (18^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la diciottesima tappa Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra avranno inizio già alle ore 12.25 sul canale tematico per seguire in maniera integrale questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 18^ TAPPA COLMENAR VIEJO-BECERRIL DE LA SIERRA: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, il percorso della diciottesima tappa Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra merita di essere analizzato con attenzione perché sarà una frazione davvero impegnativa pur in assenza di un arrivo in salita. La partenza avrà luogo da Colmenar Viejo alle ore 12.40 e già dopo circa 25 km si entrerà nel vivo, perché comincerà la prima delle quattro salite in programma oggi – tutte Gran Premi della Montagna di prima categoria. Si tratterà del Puerto de Navacerrada, il cui Gpm sarà collocato al km 40,3 al termine di una salita che ne misurerà 11,8 al 6,3% di pendenza media. Se ci sarà bagarre fin da subito, la giornata potrebbe diventare memorabile. Tratto in falsopiano prima di cominciare la discesa, seguita immediatamente dalla nuova salita verso il Puerto de la Morcuera (km 78,2), ascesa di ben 13,2 km anche se al 5% medio, salita lunga ma non particolarmente impegnativa, che comunque aumenterà la fatica di un giorno che a quel punto non sarà nemmeno a metà. Discesa, breve tratto ondulato e saremo di nuovo ai piedi del Puerto de la Morcuera, che sarà affrontato questa volta in salita dal tratto in precedenza in discesa: versante più breve (10,4 km) ma più impegnativo (6,7% di pendenza media) per giungere al Gpm al km 120,8. La discesa ci porterà allo sprint intermedio di Rascafria (km 135,5), subito dopo il quale comincerà l’ultima salita verso il Puerto de Cotos (km 151,9), ascesa di 13,9 km ma al 4,8% medio. Salita che dunque farà male solo se affrontata dopo grande battaglia già sui Gpm precedenti, l’intenzione naturalmente è quella di invogliare ad attaccare fin dalle prime difficoltà – per di più con la grande fatica di ieri nelle gambe di molti. Subito dopo il Gpm ci sarà un falsopiano prima di cominciare la discesa, che terminerà a 4 km dall’arrivo di Becerril de la Sierra. Questi ultimi 4000 metri saranno tutti in salita: non sarà un Gpm, ma se la vittoria sarà ancora da assegnare potrebbero essere decisivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA