Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario 19^ tappa

La diretta Vuelta 2019 arriva al suo terzultimo giorno: oggi venerdì 13 settembre vivrà la diciannovesima tappa Avila-Toledo di 165,2 km. Frazione sostanzialmente pianeggiante, dovrebbe chiamare sulla ribalta i velocisti che poi attendono con ansia anche l’arrivo di domenica a Madrid, anche se avendo ancora negli occhi tutto quello che è successo mercoledì verso Guadalajara non ci sembra il caso di sbilanciarci del tutto sulla “tranquilla tappa di trasferimento” che sulla carta ci dovrebbe attendere in mezzo agli ultimi due tapponi di montagna, quello che abbiamo vissuto ieri e quello che ci attende domani. Di certo oggi saranno protagoniste della diretta Vuelta 2019 due città ricchissime di storia come Avila e Toledo e proprio il finale in leggera salita in pavé nel cuore di Toledo potrebbe mischiare le carte di una probabile volata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (19^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la diciannovesima tappa Avila-Toledo avranno inizio alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire le fasi decisive di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 19^ TAPPA AVILA-TOLEDO: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, vediamo adesso di analizzare in maggiore dettaglio il percorso della diciannovesima tappa Avila-Toledo. La partenza avrà luogo da Avila alle ore 13.34, in considerazione del chilometraggio piuttosto breve e anche della facilità del tracciato dal punto di vista altimetrico. Subito ci sarà la salita verso il Gpm di terza categoria dell’Alto de la Paramera (km 13): di fatto dalla partenza la strada sarà tutta in salita fino al Gpm, ma al 2,5% di pendenza media. Salita facilissima per dei professionisti, ma potrebbe essere comunque l’occasione per accendere la bagarre per chi vuole attaccare da lontano. La lunga discesa ci porterà in “pianura”, anche se il termine merita di restare tra virgolette sull’altopiano della Castiglia, come mercoledì abbiamo imparato molto bene. Tanti lievi saliscendi e soprattutto l’incognita vento potrebbero turbare la tranquillità dei big. Da segnalare lo sprint intermedio in località Albarreal de Tajo (km 134), infine si pedalerà verso l’arrivo di Toledo, dove ci sarà da tenere presente che l’ultimo chilometro sarà tutto in leggera salita e in pavé, per rendere decisamente complicata la probabile volata.



