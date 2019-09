Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario (20^ tappa)

Giorno decisivo nella diretta Vuelta 2019: siamo infatti giunti alla ventesima tappa Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos di 190,4 km, ultima durissima frazione di montagna prima della passerella di domani a Madrid. Siamo dunque di fatto giunti all’ultimo “vero” giorno di gara per la Vuelta 2019, ma i corridori avranno tantissimo da faticare, perché praticamente non ci sarà un metro di pianura mentre i Gran Premi della Montagna saranno ben sei, oltre a numerosi altri saliscendi. Il Puerto de Pena Negra sarà probabilmente decisivo, anche perché chi volesse provare a fare l’impresa non potrà limitarsi ad attaccare sulla salita finale verso l’arrivo di Plataforma de Gredos, di certo chi avrà ancora energie da spendere dovrà provare a mettere al gancio i rivali. Nei giorni scorsi mercoledì è successo di tutto, ecco poi giovedì una tappa con tante salite e di conseguenza oggi siamo all’ultimo sforzo: chi saprà fare la differenza?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (20^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la ventesima tappa Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos avranno inizio già alle ore 12.00 sul canale tematico per seguire interamente l’ultima decisiva frazione di montagna. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 20^ TAPPA ARENAS DE SAN PEDRO-PLATAFORMA DE GREDOS: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, il percorso della ventesima tappa Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos merita naturalmente di essere adesso analizzato con la massima attenzione. La partenza avrà luogo da Arenas de San Pedro alle ore 12.11, in considerazione della difficoltà della frazione e anche del suo notevole chilometraggio, ulteriore elemento di difficoltà al penultimo giorno della Vuelta 2019. Saranno 190,4 km praticamente senza pianura: quasi subito si salirà verso il Puerto de Pedro Bernardo (km 34), Gpm di prima categoria grazie ai suoi 18,4 km di salita, anche se con pendenza media appena al 4,4%. Brevissima discesa e poi si tornerà a salire verso il Puerto de Serranillos (km 45,5), di fatto prosecuzione dell’ascesa precedente con altri 9 km al 4,8% medio. Discesa e subito si risalirà verso l’Alto de Navatalgordo (km 69,5): in questo caso salita breve ma più dura, con 3 km al 7,2% medio. A seguire inizierà una serie di saliscendi non classificati come Gpm, ma che renderanno decisamente insidiosa anche la fase centrale della tappa, fino al Puerto de Chia (km 119), Gpm di terza categoria non molto diverso dai precedenti strappi, ma classificato. Seguirà una discesa abbastanza lunga che ci porterà ai piedi del Puerto de Pena Negra, con cui si entrerà nella fase decisiva della tappa e magari dell’intera Vuelta: salita di ben 14,2 km al 5,9% di pendenza media per giungere al Gpm di prima categoria al km 156,2. Anche la discesa meriterà attenzione, poi attenzione a un altro tratto nervoso, nel quale ci sarà anche lo sprint intermedio a Hoyos del Espino (km 179), prima dell’arrivo in salita di Plataforma de Gredos, che sarà raggiunto dopo 9,4 km di salita al 3,8% medio, dato che indica una salita molto irregolare, con molti tratti facili ma anche strappi più impegnativi, ad esempio negli ultimi 3,5 km che ci daranno gli ultimi fuochi d’artificio della Vuelta 2019.



