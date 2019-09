Diretta Vuelta 2019/ Streaming video tv: percorso, vincitore e orario (21^ tappa)

La diretta Vuelta 2019 termina oggi, domenica 15 settembre, con la ventunesima tappa Fuenlabrada-Madrid di 106,6 km, l’immancabile passerella conclusiva completamente pianeggiante, che come quasi sempre si disputa nella capitale della Spagna ed esalterà i velocisti, ai quali questo traguardo non potrà sfuggire. Occasione d’oro per gli sprinter che hanno avuto poche occasioni per esultare, anche ricordando che cosa è successo sia mercoledì in una tappa entrata nella storia sia venerdì a Toledo. Per chi non si intendesse molto di ciclismo, precisiamo che “passerella” è solo un termine indicativo: sarà gara vera a tutti gli effetti, una tappa con effetti sulla classifica in cui potrebbero esserci distacchi e di conseguenza anche cambiare la graduatoria. In realtà però sarà soprattutto un giorno di festa, in particolare nei primi chilometri che saranno caratterizzati da brindisi e foto di rito per il vincitore della Vuelta 2019, la sua squadra e per chi indossa le altre maglie. Quando si entrerà sul circuito finale di Madrid però si comincerà a fare sul serio, perché gli sprinter vorranno giocarsi un arrivo di grande prestigio, che vale quanto una classica. Nel finale della tappa dunque si correrà ad altissima velocità, per poi dare spazio dopo il traguardo a tutte le premiazioni di rito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (21^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la ventunesima tappa Fuenlabrada-Madrid avranno inizio alle ore 17.00 sul canale tematico a causa dell’orario anomalo di questa ultima frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 21^ TAPPA FUENLABRADA-MADRID: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, andiamo adesso ad analizzare il percorso della ventunesima tappa Fuenlabrada-Madrid, per quel poco che onestamente c’è da dire su questa facilissima frazione conclusiva. La partenza avrà luogo da Fuenlabrada alle ore 17.10: si parte nel tardo pomeriggio, tanto questa frazione breve e pianeggiante non chiederà molto tempo per essere portata a termine e fornirà in questo modo lo scenario del tramonto per le premiazioni nel cuore della capitale. Siamo alla periferia di Madrid e dopo avere attraversato altre località dell’hinterland quali Alcorcon, Leganes e Getafe si entrerà nella capitale spagnola, dove ci sarà da affrontare un circuito cittadino che attraverserà tutti i punti più famosi di Madrid. Non mancherà naturalmente uno sprint intermedio, che sarà collocato al km 60,2 e cioè al secondo passaggio sulla linea del traguardo. Possiamo essere certi che stavolta le squadre dei velocisti staranno attenti ad ogni minimo dettaglio per evitare beffe che comunque non sono mai del tutto da escludere. Al termine di nove giri nel cuore di Madrid, tra Plaza de Cibeles e il Paseo de la Castellana, passando davanti anche al Prado, ecco il quasi certo arrivo allo sprint che farà calare il sipario su questa Vuelta 2019.



