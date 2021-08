Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 10^ tappa: finale duro (24 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: FINALE INTRIGANTE!

Dopo il primo giorno di riposo, la diretta Vuelta 2021 tornerà a farci compagnia oggi, martedì 24 agosto, con la decima tappa Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria di 189 km, non particolarmente impegnativa nel suo complesso ma con un finale intrigante, con la salita del Puerto de Almachar e la successiva discesa che risulteranno sicuramente decisive per stabilire chi sarà il vincitore di tappa e magari anche fornirci qualche cambiamento nella classifica generale, che è quella uscita dal duro tappone di alta montagna che domenica ha chiuso la prima settimana con il capolavoro di Damiano Caruso.

Adesso ci attende qualche giorno “intermedio” nella diretta Vuelta 2021: la seconda settimana sarà spesso insidiosa ma non particolarmente difficile fino a venerdì, poi sabato e domenica ci saranno due durissime frazioni di alta montagna, ma ci sarà tempo per pensarci. Per il momento, meglio concentrarsi sulla stretta attualità, perché l’odierna decima tappa della Vuelta 2021 avrà un finale di quelli che possono riservare sorprese ad ogni metro, sia in salita sia in discesa, come sa bene Primoz Roglic, che l’anno scorso vinse con tanti successi e abbuoni in tappe miste. Non sarà così facile conquistare il successo sull’arrivo di Rincón de la Victoria…

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 10^ TAPPA

Frazione non difficile ma con un finale decisamente insidioso oggi, dunque andiamo a scoprire che cosa ci riserverà nel pomeriggio la diretta Vuelta 2021 analizzando con attenzione il percorso della decima tappa Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria di 189 km. La partenza avrà luogo da Roquetas de Mar alle ore 12.47 e sinceramente per gran parte del tracciato ci sarà ben poco da dire. Tanta pianura, quasi sempre lungo la costa, con solo qualche morbido saliscendi che però non causerà alcuna difficoltà: ecco allora che il primo momento significativo da annotare sarà lo sprint intermedio in località Torre del Mar, dopo esattamente 150 km della decima tappa della Vuelta 2021. Poco dopo tuttavia comincerà la salita del Puerto de Almachar, che sarà un GPM di seconda categoria al km 172,9 della frazione, al termine di un’ascesa di ben 10,9 km al 4,9% di pendenza media, ma piuttosto impegnativa nella sua seconda parte. Ci sarà pure l’ulteriore stimolo fornito dagli abbuoni in palio al GPM, poi attenzione anche alla successiva discesa, che terminerà a pochissimi chilometri dalla linea dell’arrivo a Rincón de la Victoria. Il finale sembra fatto apposta per riservarci qualche sorpresa…



