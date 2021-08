Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 9^ tappa: arrivo in salita (22 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: TAPPA DI MONTAGNA IMPEGNATIVA!

Oggi domenica 22 agosto la diretta Vuelta 2021 sarà imperdibile, perché la nona tappa Puerto Lumbreras-Alto de Velefique di 188 km ci proporrà un duro arrivo in salita, una delle frazioni di alta montagna sicuramente più impegnative di questa edizione del Giro di Spagna. Finora abbiamo avuto nella prima settimana della Vuelta 2021 il duro arrivo di lunedì al Picon Blanco e la tappa di venerdì ricca di numerose salite, ma oggi la nona tappa unirà entrambe le caratteristiche.

Diretta Vuelta 2021/ Video streaming tv 8^ tappa: ha vinto Jakobsen! Superato Dainese

I corridori dovranno infatti affrontare un percorso difficile già prima dell’ultima salita, in particolare a causa del GPM dell’Alto Collado Venta Luisa, poi però sarà l’ascesa verso l’arrivo in cima all’Alto de Velefique ad emettere tutti i verdetti dando anche risposte che potrebbero essere importanti per la classifica generale della Vuelta 2021. Ci attendono dunque emozioni forti oggi, gli appassionati e tifosi di ciclismo non dovranno perdere per nessun motivo oggi la diretta della Vuelta 2021: domani, come quasi sempre accade al lunedì della seconda settimana di un grande Giro, ci attende il primo giorno di riposo, ma prima ci sarà parecchio da faticare, perché la tappa di oggi sarà tra le più significative e ci farà sicuramente emozionare.

DIRETTA VUELTA 2021/ Michael Storer ha vinto la 7^ tappa, ritiro per Valverde!

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021/ Magnus Cort Nielsen vince la 6^ tappa, Roglic in maglia rossa!

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 9^ TAPPA

Abbiamo già ampiamente accennato al fatto che oggi la diretta Vuelta 2021 ci offrirà una frazione di capitale importanza nell’economia generale della corsa, andiamo allora a presentare senza indugio tutte le caratteristiche del percorso della nona tappa Puerto Lumbreras-Alto de Velefique di 188 km. La partenza avrà luogo da Puerto Lumbreras alle ore 12.08, in considerazione del fatto che il tracciato sarà lungo ed impegnativo.

Una prima parte di saliscendi culminerà con il GPM di seconda categoria dell’Alto de Cuatro Vientos al km 74,5, poi ricordiamo lo sprint intermedio che sarà collocato a Tijola al km 101,2, subito dopo il quale la nona tappa della Vuelta 2021 entrerà definitivamente nel vivo, perché affronterà il GPM di prima categoria dell’Alto Collado Venta Luisa, una salita di addirittura 29 km, che dunque richiederà molto tempo per essere completata.

Come sempre succede per salite così lunghe, la pendenza media non è alta (4,4%), ma dopo i primi 15 km piuttosto facili ci sarà un tratto di diversi chilometri attorno al 9-10% e con punte fino al 15%, che potrebbe fare molto male prima di tornare ad addolcirsi negli ultimi chilometri. La discesa porterà la corsa ai piedi dell’Alto de Castro de Filabres, GPM di terza categoria al km 159,1 che mette in palio anche abbuoni, infine ci sarà naturalmente la salita verso l’arrivo all’Alto de Velefique, caratterizzato da 13,2 km di ascesa al 6,4% medio, duro soprattutto nella sua prima parte, con punte fino al 15% che di certo favoriranno gli attacchi da parte di chi oggi starà meglio e che potrebbe poi aumentare l’andatura negli ultimi chilometri meno arcigni, mentre chi sarà in difficoltà non riuscirà a tenere il passo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA