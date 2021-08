Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 14^ tappa: salita dura! (28 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: IL GIORNO DEGLI SCALATORI!

Oggi sarà imperdibile la diretta Vuelta 2021, che ci proporrà una frazione di alta montagna con l’arrivo in salita che sarà fra i più duri di questo Giro di Spagna, spettacolo dunque garantito nella quattordicesima tappa Don Benito-Pico Villuercas di 165,7 km, decisamente molto impegnativa e destinata a lasciare il segno sulla classifica generale. In settimana le emozioni non sono mancati su percorsi spesso collinari e adatti a regalare spettacolo, ma come tapponi di montagna veri e propri siamo naturalmente fermi al capolavoro compiuto da Damiano Caruso domenica scorsa, con una fuga di oltre 70 km in solitario coronati in cima all’Alto de Velefique.

Oggi invece sarà il Pico Villuercas ad animare la diretta della Vuelta 2021, senza naturalmente dimenticare che già prima dell’ultima scalata ci sarà molto da faticare. Inizia dunque un weekend intrigante e che potrebbe indirizzare in maniera molto significativa il finale della Vuelta 2021, come d’altronde è normale che sia alla fine della seconda settimana di un grande Giro. Le premesse sono intriganti, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta della tappa 14 della Vuelta 2021.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 14^ TAPPA

Frazione di montagna con tantissime salite e un arrivo assai impegnativo, la diretta Vuelta 2021 ci riserverà oggi nella sua quattordicesima tappa Don Benito-Pico Villuercas di 165,7 km un percorso che merita di essere analizzato in maggiore dettaglio. La partenza avrà luogo da Don Benito alle ore 13.02, in considerazione del fatto che il tracciato non sarà lunghissimo, tuttavia ci sarà tantissimo da faticare. Qualche saliscendi ci sarà già dopo il cinquantesimo chilometro, ma la prima vera asperità sarà il Puerto Berzocana (km 86,7), GPM di terza categoria che subito dopo sarà seguito dal Puerto Collado de Ballesteros, GPM di prima categoria nonostante misuri appena 2,8 km, perché questi 2800 metri avranno una pendenza media del 14% e toccheranno in un paio di occasioni punte fino al 20% di pendenza massima. Il GPM sarà al km 97,5 e resterà sicuramente sulle gambe di tutti, poi ecco la discesa e in seguito una fase interlocutoria di saliscendi comunque insidiosi, fra cui lo sprint intermedio con abbuoni in località Alia al km 123,5. Di pianura praticamente non ci sarà nemmeno un metro e questo renderà complicato l’avvicinamento alla salita conclusiva verso l’arrivo in cima al Pico Villuercas, naturalmente un GPM di prima categoria che sarà caratterizzato da ben 14,5 km di salita al 6,2% di pendenza media. A metà salita ci sarà il chilometro più duro, al 9,8%, mentre proprio in vista della linea del traguardo avremo uno strappo al 15% di pendenza massima che potrebbe decretare l’ultimo verdetto circa il vincitore di tappa.



