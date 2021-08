Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 15^ tappa: ancora montagne (29 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: ANCORA PROTAGONISTA LA MONTAGNA

Oggi la diretta Vuelta 2021 ci proporrà una frazione di alta montagna ma senza arrivo in salita, un percorso dunque che si presta a molte interpretazioni quello della quindicesima tappa Navalmoral de la Mata-El Barraco di 197,5 km, sicuramente molto impegnativa anche per il chilometraggio oltre che per le salite, ma che potrà lasciare più o meno il segno sulla classifica generale in base soprattutto all’atteggiamento dei corridori.

I Gran Premi della Montagna saranno quattro, di cui due di prima categoria, però l’ultima grande salita terminerà a 40 km dall’arrivo e nel finale ci sarà un GPM di terza categoria: se qualcuno stesse bene e osasse attaccare da lontano, potrebbe succedere di tutto; se invece, per i più svariati motivi chi tira il gruppo riuscirà a tenere cucita la corsa, ecco che potrebbe esserci gloria per le fughe, magari in stile Damiano Caruso domenica scorsa all’Alto de Velefique, ma la tappa numero 15 in quel caso non lascerebbe un segno così profondo sulla Vuelta 2021. Ci sono dunque evidenti differenze con la tappa di ieri, altra frazione di montagna nella quale però la diretta Vuelta 2021 era fortemente imperniata sull’arrivo in salita al Pico Villuercas: oggi invece verso El Barraco potrebbe succedere tutto o niente, attenzione perché gestire la corsa potrebbe essere più complicato.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 15^ TAPPA

Frazione di montagna sulla quale abbiamo già detto molto, la diretta Vuelta 2021 ci riserverà oggi nella sua quindicesima tappa Navalmoral de la Mata-El Barraco di 197,5 km un percorso che merita di essere analizzato in maggiore dettaglio per comprenderne le caratteristiche cui abbiamo già accennato. La partenza avrà luogo da Navalmoral de la Mata alle ore 11.52, in considerazione del fatto che il tracciato sarà lungo oltre che impegnativo. I primi 50 km saranno i più facili, poi l’altimetria comincerà a movimentarsi con qualche saliscendi già prima della salita dell’Alto de la Centenera (km 85,1), un GPM di prima categoria perché sarà un’ascesa di ben 15,1 km anche se con pendenza media al 5,5%, dunque non terribile per i professionisti.

Discesa e subito si tornerà a salir verso il GPM di seconda categoria del Puerto de Pedro Bernardo (km 114), che sarà raggiunto dopo 9 km al 4,2% medio. Lunga discesa, un breve falsopiano ed eccoci ai piedi del Puerto de Mijares (km 159,1), che sarà il momento decisivo della tappa perché sarà una salita di addirittura 20,4 km, una lunghezza che impressiona anche se la pendenza media è del 5,4%. Qui dovrà osare chi avrà intenzioni serie, altrimenti – dopo lo sprint intermedio di Burgohondo al km 175,2 – resterà solo il GPM del Puerto San Juan de Nava, fondamentale perché vicino al traguardo (scollinamento al km 192,1) e mette pure in palio secondi di abbuono, ma ascesa di terza categoria perché di 8,6 km al 3,8% medio. Poi discesa e ultimissimi chilometri pianeggianti verso l’arrivo di El Barraco.



