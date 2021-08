DIRETTA VUELTA 2021/ Streaming video tv: in strada, comincia la 7^ tappa!

DIRETTA VUELTA 2021: IN STRADA, SI PARTE

Tutto è pronto per dare il via alla settima tappa Gandia-Balcón de Alicante della Vuelta 2021, che Fernando Escartin nella sua presentazione sul sito ufficiale del Giro di Spagna ha definito “la prima vera tappa di montagna”, che metterà alla prova il gruppo e chiamerà i favoriti a mostrare i denti per darsi battaglia. Portiamoci poi più avanti per ricordare che un’altra tappa impegnativa di alta montagna sarà quella di domenica, una frazione che sarà caratterizzata da due salite molto difficili come quelle verso l’Alto Collado Venta Luisa ed infine l’arrivo all’Alto de Velefique. Tra oggi e domenica dunque certamente ne sapremo di più circa i rapporti di forza fra i big che vogliono vincere la Vuelta 2021, che terminerà domenica 5 settembre a Santiago de Compostela. Lunedì avevamo avuto la dura salita verso il Picon Blanco, oggi forse non ci saranno salite altrettanto difficili, ma per la prima volta ci saranno difficoltà disseminate lungo tutto il percorso e infine il Balcón de Alicante andrà più volte oltre il 10%. Ne vedremo dunque delle belle e allora cediamo subito la parola alla strada, perché la settima tappa della Vuelta 2021 comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Oggi sarà imperdibile la diretta Vuelta 2021, che ci proporrà una frazione di alta montagna con sei GPM e l’arrivo in salita, spettacolo dunque garantito nella settima tappa Gandia-Balcón de Alicante di 152 km, breve ma decisamente molto impegnativa. Ieri avevamo avuto un arrivo in cima a uno strappo, oggi invece ci saranno salite e discese per tutto il giorno, fin dai primissimi chilometri, mentre di pianura non vi sarà alcuna traccia. Tra i sei Gran Premi della Montagna ce ne saranno due di prima categoria, altrettanti di seconda e due anche di terza: una altimetria che non concederà respiro e che culminerà con la salita finale verso l’arrivo in cima al Balcón de Alicante, una salita piuttosto breve ma con pendenze spesso in doppia cifra. Tutto questo al termine di una tappa che sarà difficile fin da subito, dal momento che il primo GPM sarà dopo meno di 20 km (e di prima categoria). La Vuelta 2021 dunque oggi chiamerà all’azione anche i big della classifica generale, magari prima di quanto fatto ieri con lo strappo nel finale; non avremo salite dure come quella di lunedì verso l’arrivo al Picon Blanco, ma senza dubbio questo sarà un percorso nel suo complesso fra i più difficili dell’intero Giro di Spagna. Per tutti questi motivi, ecco perché la diretta Vuelta 2021 oggi sarà davvero imperdibile…

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 7^ TAPPA

Frazione di montagna con tantissime salite e ben pochi momento tranquilli, la diretta Vuelta 2021 ci riserverà oggi nella sua settima tappa Gandia-Balcón de Alicante di 152 km un percorso che merita di essere analizzato in maggiore dettaglio. La partenza avrà luogo da Gandia alle ore 13.30, in considerazione del fatto che il tracciato sarà piuttosto breve, ma ci sarà tantissimo da faticare. Quasi subito si salirà verso il Puerto La Llacuna (km 16,4), un GPM di prima categoria di 9,4 km al 6,2% di pendenza media, molto duro soprattutto nella parte iniziale: chissà se qualcuno proverà ad accendere subito la bagarre. Poi vi sarà un lungo tratto di saliscendi, compreso il GPM di terza categoria del Puerto de Benilloba (km 60,5), prima di affrontare un’ascesa più impegnativa come il GPM di seconda categoria del Puerto de Tudons (km 80), seguito dal Puerto El Collao al km 113, l’altro GPM di seconda categoria di oggi. Avremo poi il Puerto de Tibi (km 138,3), che sarà di terza categoria ma sarà vivacizzato dal fatto che si tratterà di un GPM con abbuoni, infine ecco naturalmente la salita verso l’arrivo in cima al Balcón de Alicante, GPM di prima categoria caratterizzato da 8,4 km al 6,2% di pendenza media, duro soprattutto nella sua seconda metà quando si andrà molto spesso oltre il 10%, con punte fino al 14% di pendenza massima. Ne vedremo delle belle…



