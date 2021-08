Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 8^ tappa: sarà volata? (21 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: TAPPA PER GLI SPRINTER!

In mezzo a due tappe di montagna, oggi la diretta Vuelta 2021 si prende una sorta di “pausa” e ci proporrà l’ottava tappa Santa Pola-La Manga del Mar Menor di 173,7 km, completamente pianeggiante e dunque perfetta per un arrivo che dovrebbe esaltare i velocisti, salvo imprevisti. Ieri avevamo avuto tantissime salite, domani ci attende un altro arrivo in salita, oggi invece sarà una nuova occasione per gli sprinter, che in questa prima settimana della Vuelta 2021 stanno avendo più occasioni di quanto normalmente capiti al Giro di Spagna.

DIRETTA VUELTA 2021/ Michael Storer ha vinto la 7^ tappa, ritiro per Valverde!

In copertina finora ci sono il belga Jasper Philipsen con due vittorie ma naturalmente anche l’olandese Fabio Jakobsen, il cui ritorno alla vittoria dopo l’incidente dell’anno scorso in Polonia nel quale rischiò la vita vale certamente più del significato strettamente agonistico di quel successo. Per la classifica generale, oggi la diretta Vuelta 2021 non dovrebbe regalare scossoni, salvo imprevisti come era purtroppo successo mercoledì con la caduta che aveva sancito il cambio di maglia rossa e messo fuori dai giochi Romain Bardet. Nel ciclismo non c’è mai nulla di scritto, ma certamente ci attendiamo una volata di gruppo a ranghi compatti a La Manga del Mar Menor…

DIRETTA VUELTA 2021/ Magnus Cort Nielsen vince la 6^ tappa, Roglic in maglia rossa!

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021/ Philipsen vince la 5^ tappa, Elissonde in maglia rossa

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 8^ TAPPA

Frazione completamente pianeggiante e che dovrebbe terminare con un arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti, la diretta Vuelta 2021 oggi non dovrebbe regalarci particolari colpi di scena nella ottava tappa Santa Pola-La Manga del Mar Menor di 173,7 km, ma andiamo comunque adesso a presentare le caratteristiche del percorso. La partenza avrà luogo da Santa Pola alle ore 13.34, in considerazione del fatto che il tracciato sarà davvero semplice dal punto di vista altimetrico. Il primo punto significativo dell’intera frazione sarà lo sprint intermedio con abbuoni che sarà collocato a Cartagena al km 104,5, dopo una prima parte completamente pianeggiante. In seguito, ad essere pignoli, ci sarà invece qualche leggerissimo saliscendi, ma nulla di rilevante (nessun Gran Premio della Montagna oggi) e il tratto finale verso l’arrivo a La Manga del Mar Menor sarà di nuovo completamente pianeggiante. Le variabili potrebbero essere il vento e purtroppo le cadute, per il resto dovrebbe trattarsi di un lungo avvicinamento allo sprint finale…



© RIPRODUZIONE RISERVATA