Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 1^ tappa, cronosquadre a Utrecht

DIRETTA VUELTA 2022: SI PARTE DALL’OLANDA!

La diretta Vuelta 2022 comincerà oggi il suo lungo cammino con la prima tappa, una cronosquadre a Utrecht di 23,3 km. Partenza dunque dall’Olanda, per completare il tris di partenze dall’estero dei grandi giri, nessuno dei quali nel 2022 è partito dal proprio Paese. Inoltre Utrecht ospiterà la Vuelta dopo avere accolto già sia il Giro sia il Tour, certamente un record per la città olandese. Le curiosità sono tante, ma attenzione anche all’aspetto più strettamente agonistico: una cronometro a squadre di 23,3 km promette di creare già distacchi per quanto riguarda la classifica.

In primo piano c’è naturalmente Primoz Roglic, vincitore addirittura delle ultime tre edizioni della Vuelta, ma le condizioni fisiche dello sloveno saranno da verificare. Potrebbe allora riproporsi il duello già visto sulle strade del Giro d’Italia tra l’australiano Jai Hindley e l’ecuadoriano Richard Carapaz, senza dimenticare che questo sarà l’ultimo grande giro della carriera di Vincenzo Nibali, che chiude il cerchio dove colse il suo primo trionfo, cioè la vittoria della Vuelta nel 2010. I temi d’interesse sono molti, la tappa farà già distacchi, allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella prima tappa, la cronosquadre a Utrecht di 23,3 km.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 1^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022 della prima tappa, andiamo naturalmente adesso a presentare in maggiore dettaglio il percorso della cronosquadre di 23,3 km che ci attende oggi a Utrecht. Attenzione innanzitutto agli orari, perché si pedalerà verso sera: la partenza della prima squadra è fissata per le ore 18.30, mentre l’ultima formazione prenderà il via alle ore 19.58 e l’arrivo sarà attorno alle ore 20.22, stimando un tempo di percorrenza attorno ai 24 minuti. Questo significa che si prevedono medie orarie attorno ai 60 km/h, su un percorso che si annuncia velocissimo.

In effetti, sull’altimetria della prima tappa della Vuelta 2022 non ci sarebbe nulla da dire, dal momento che si tratterà di una frazione completamente pianeggiante. Questo naturalmente significa che si tratterà di una cronosquadre particolarmente favorevole a quelle formazioni che abbiano al loro interno validi specialisti delle cronometro, ricordando però che bisognerà anche “proteggere” gli scalatori. Infatti il regolamento delle cronosquadre prevede che chi si stacca dal proprio “treno” subisca il distacco effettivo della propria prestazione individuale: guai a chi si perdesse per strada uomini con ambizioni…











