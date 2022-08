Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 11^ tappa, torna una volata?

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA PER I VELOCISTI!

Oggi, mercoledì 31 agosto, la diretta Vuelta 2022 propone l’undicesima tappa ElPozo Alimentación-Cabo de Gata di 191,2 km e potremmo dire che sarà un sorprendente arrivo dedicato ai velocisti, che infatti non vediamo in azione addirittura dalla terza tappa di questa edizione del Giro di Spagna, quando in realtà la carovana della Vuelta 2022 era ancora in Olanda e il mattatore era l’irlandese Sam Bennett, dal momento che lo sprinter irlandese della Bora-Hansgrohe ha vinto entrambe le volate, una a Utrecht e l’altra a Breda.

Diretta Vuelta 2022/ Remco Evenepoel ha vinto la crono! Maglia rossa sempre più sua

Nel frattempo logicamente è successo moltissimo e la classifica della Vuelta 2022 è cambiata radicalmente, tra diverse tappe di montagna e la cronometro con cui giusto ieri si è ripartiti dopo il giorno di riposo. Oggi invece dovrebbe essere una giornata tranquilla, fermo restando che si dovranno percorrere quasi 200 km e che nel finale, vicino al mare, il vento potrebbe essere una variabile insidiosa. Appuntamento comunque fissato con una volata quasi certa, adesso andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella undicesima tappa ElPozo Alimentación-Cabo de Gata.

Diretta Vuelta 2022/ Louis Meintjens ha vinto la 9^ tappa! Remco Evenepoel allunga

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA/ Vuelta 2022 streaming video tv 8^ tappa: Jay Vine straordinario!

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 11^ TAPPA

Per presentare la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della odierna undicesima tappa ElPozo Alimentación-Cabo de Gata di 191,2 km, anche se a dire il vero non ci sarà molto da segnalare lungo il tracciato di una delle giornate più semplici di questa edizione del Giro di Spagna. La partenza avrà luogo da ElPozo Alimentación alle ore 12.51, il chilometraggio alquanto corposo dovrebbe essere però l’unica notizia significativa oggi, con qualche lievissimo saliscendi ma davvero trascurabile, anche perché si andrà gradualmente e dolcemente scendendo dalle colline fino al mare.

Difficile persino immaginare obiettivi intermedi appetitosi per una eventuale fuga da lontano, dal momento che non ci saranno Gran Premi della Montagna lungo il percorso della tappa 11 della Vuelta 2022 e il traguardo volante sarà posto in località Ruescas al km 181, cioè davvero ad un soffio dall’arrivo di Cabo de Gata, quando certamente saranno già ampiamente cominciate le manovre delle squadre dei velocisti per assicurare l’epilogo allo sprint, il primo su suolo spagnolo e verdetto quasi inevitabile per la diretta Vuelta 2022 oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA