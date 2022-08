Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 9^ tappa: altro arrivo in salita

DIRETTA VUELTA 2022: ANCORA TAPPA DI MONTAGNA!

La nona tappa Villaviciosa-Les Praeres/Nava di 171,4 km regalerà altre emozioni forti nella diretta Vuelta 2022 oggi, domenica 28 agosto. Sarà infatti il secondo arrivo in salita consecutivo per il Giro di Spagna dopo quello che abbiamo vissuto ieri al Colláu Fancuaya di Yernes y Tameza e addirittura il terzo in quattro giorni perché giovedì c’era già stata l’ascesa verso il Pico Jano di San Miguel de Aguayo. Una prima settimana quindi già pirotecnica per la classifica della Vuelta 2022 e che oggi potrebbe riservarci ancora sorprese prima del sospirato giorno di riposo di domani e la ripartenza martedì con una cronometro, altro momento quindi molto importante per l’economia della corsa.

Nello specifico, oggi le salite (in particolare quella finale) saranno più brevi rispetto a ieri, ma con pendenze spesso micidiali. Dal punto di vista tecnico, possiamo allora parlare di un tracciato più adatto a corridori esplosivi piuttosto che agli scalatori puri – sulla carta, tanto per fare un paio di nomi, meglio Primoz Roglic piuttosto che Jai Hindley. Naturalmente però ci aspettiamo anche oggi spettacolo, perché il percorso invita senza dubbio ad attaccare: adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella nona tappa Villaviciosa-Les Praeres/Nava.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 9^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della nona tappa Villaviciosa-Les Praeres/Nava di 171,4 km, che ci riserverà un altro imperdibile arrivo in salita e che per il momento abbiamo descritto solamente per sommi capi. La partenza avrà luogo da Villaviciosa alle ore 12.53: i primi 50 km saranno semplici, poi ecco l’Alto del Torno, GPM di seconda categoria che inizierà a favorire la bagarre, così come il successivo Mirador del Fito, che con 9 km di ascesa al 6% di pendenza media sarà un GPM di prima categoria, collocato al km 93.

Nella seconda parte della tappa avremo altri due GPM di terza categoria e in mezzo fra questi il traguardo volante che sarà curiosamente ancora a Villaviciosa (km 138), perché la prima parte della tappa sarà un lungo anello attorno a questa località. Infine, ecco naturalmente la salita finale verso l’arrivo di Les Praeres a Nava, un GPM di prima categoria nonostante una lunghezza di soli 3,9 km, dal momento che la pendenza media sarà pari addirittura al 12,9%, un muro micidiale che avrà due picchi, prima al 23% e poi addirittura al 24% di pendenza massima a meno di un chilometro dallo striscione del traguardo. Ne vedremo delle belle…











